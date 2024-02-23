Alman ekonomisi resesyondan çıkış arıyor

Tasarruf eğilimi güçleniyor





Nitelikli iş gücü açığı büyüyor

Habeck, koalisyon içindeki derin anlaşmazlıklar konusunda kamuoyu önünde yorum yapmaktan kaçındı. Yıllık ekonomik raporda "yekvücut olunacağı" ve bunu uygulamak için "büyük bir kararlılık" sergileneceğine vurgu yapmakla yetinildi.

Birçok "gereksiz" yasa





Muhafazakârlardan acil program çağrısı





Enerji fiyatları düşecek mi?

Doğal gaz ve elektriğin önemli ölçüde ucuzladığını hatırlatan Federal Ekonomi Bakanı, bu konuda bir umut ışığı görüyor. "Enerji fiyatları henüz olmasını istediğimiz seviyede değil, ancak birkaç ay önce beklediğimizden daha hızlı bir şekilde düştü."

Dönüşüm değişime izin vermeli



