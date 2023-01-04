Alman hükümetine duyulan güvende büyük düşüş





Siyaset kurumlarına güvensizliğin, doğu eyaletlerinde daha fazla olduğu gözlendi. Batı ile doğu arasında en büyük fark, cumhurbaşkanına duyulan güven konusunda oldu. Cumhurbaşkanına güvenenlerin oranı batı eyaletlerinde yüzde 65, doğu eyaletlerinde yüzde 53 olarak kaydedildi.

Almanya'da yapılan bir, siyasete ve siyasi kurumlara duyulan güvende geçen yıl büyük bir düşüş olduğunu ortaya koydu.Kamuoyu araştırma şirketi Forsa'nın RTL televizyonu için 4 bin 3 kişiyle 15-22 Aralık tarihleri arasında yaptığı ankete göre hükümete duyulan güven 22 puan birden düşerek yüzde 34'e geriledi. Sosyal Demokrat Parti (SPD), Yeşiller ve Hür Demokrat Parti'den (FDP) oluşan koalisyon hükümeti, 2021 yılı Aralık ayında göreve gelmişti.Ankete göre SPD'li Başbakan Olaf Scholz'a duyulan güven de bir yıl içinde yüzde 24 oranında azalarak yüzde 33'e geriledi. Eski Başbakan Angela Merkel'e güvenenlerin oranı 2020 Aralık döneminde yüzde 75 olarak kaydedilmişti.Katılımcılara sorulan on siyasi kurum arasında en fazla güven duyulanı ise cumhurbaşkanlığı oldu. Cumhurbaşkanına güven yüzde 63 olarak kaydedildi, ancak geçen yıla göre 12 puanlık düşüşe de işaret edildi. En az güven duyulan kurum ise siyasi partiler oldu. Siyasi partilere güven yüzde 7'lik düşüşle yüzde 17'ye geriledi. Federal Meclis'e güvenenlerin oranı ise yüzde 13'lük düşüşle yüzde 37 olarak kaydedildi.Aynı şekilde batıda yüzde 33, doğuda yüzde 20 oranında güven duyulan Avrupa Birliği de görüş ayrılığının en belirgin olduğu kurumlar arasında yer aldı. Toplamda AB'ye duyulan güven yüzde 7 azalarak yüzde 31'e geriledi.