Samanyolu Haber /Dünya / Alman Parlamentosundan Gergerlioğlu'na destek /24 Mart 2021 14:48

Alman Parlamentosundan Gergerlioğlu'na destek

Milletvekilliği düşürülen HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu'na bir destek de Almanya Parlamentosundan geldi. Bir bildiri yayınlayan parlamento, yapılanların kabul edilemez olduğunu bildirdi.

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Alman Parlamentosundaki tüm demokratik partilerden vekillerin destek verdiği bir bildiri yayımlandı. Bildiride Gergerlioğlu başta olmak üzere Türkiye’deki muhaliflerin durumuna dikkat çekildi. 

Muhalifleri susturmaya yönelik yapılan hukuksuzlukların kabul edilemeyeceği belirtilen bildiride baskıların keyfi ve siyasi olduğu vurgulandı. Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ gibi siyasi tutsakların serbest bırakılması çağrısı yapıldı.

Gazeteci Oktay Yaman’ın haberine göre bildiride öne çıkan başlıklar şöyle:

-Gergerlioğlu’nu susturmaya yönelik yapılan hukuksuzluklar kabul edilemez.

-AKP hükümeti muhaliflerin özgürlüklerine kastediyor.

-Avukat Eren keskin ve Gergerlioğlu gibi muhaliflere ağır baskılar keyfi, siyasi.

-AB raporlarında yer alan baskılar tüm hızıyla devam ediyor: Demokrasi, hukuk devleti ilkesi, temel haklar, yargı bağımsızlığında ağır gerilemeler.

-HDP’ye sistematik baskı var.

-Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ’a yapılanlar kabul edilemez. Siyasi tutsaklar serbest bırakılmalıdır.

-İfade özgürlüğüne, yaşam hakkına, toplanma hürriyetine müdahaleler olmaz.

-Endişeliyiz, kamudan atılan KHK’lılar zor durumda, sivil toplum eziliyor.

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