Samanyolu Haber /Dünya / Alman Robert Koch Enstitüsü: Biz de altından kalkamayabiliriz /30 Mart 2020 09:46

Alman Robert Koch Enstitüsü: Biz de altından kalkamayabiliriz

Robert Koch Enstitüsü (RKI) Başkanı Prof. Lothar Wieler, Almanya’daki sağlık sisteminin kapasitesinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına yakalanan herkese yardım sağlamak için yeterli olmayacağını, hastaların sayısında ciddi artış olursa durumun İtalya’daki kadar ciddileşebileceğini belirtti.

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Alman federal hükümetinin bulaşıcı hastalıkların önlenmesi ve kontrolünden sorumlu kurumu Robert Koch Enstitüsü'nün (RKI) Başkanı Prof. Lothar Wieler, Frankfurter Allgemeine Zeitung gazetesine verdiği demeçte Almanya’daki sağlık sisteminin kapasitesinin tüm Kovid-19 hastalarına yardım etmek için yeterli olmayacağı konusunda uyardı.

Alman uzman, hastaların sayısının ciddi bir şekilde artmasının ise durumu İtalya’daki kadar ciddileştireceğini vurguladı.

Wieler, “Bizde de hasta sayısının suni solunum cihazı sayısını geçme ihtimalini göz ardı edemeyiz. Her hâlükârda, kapasitelerimizin yeterli olmayabileceğini hesaba katmalıyız, bu çok açık” diye konuştu.

ABD’deki Johns Hopkins Üniversitesinin paylaştığı verilere göre İtalya, Kovid-19 enfeksiyonunun en çok ölümlere neden olduğu ülke konumunda. Salgının başlangıcından bu yana İtalya’da 92 binin üzerinde kişi virüse yakalandı, aralarından 10 binin üzerinde kişi ise hayatını kaybetti.

Almanya’da düşük ölüm oranı dikkat çekiyor

Almanya’da ise bugün itibarıyla 58 bin Kovid-19 hasta vakasına karşın sadece 455 ölüm gerçekleşti.

Sağlık uzmanları, koronavirüs hastalarının ölüm nedenlerinden birinin, suni solunum cihazına bağlanmanın zorunlu hale geldiği şiddetli zatürre şeklindeki komplikasyon olduğunu belirtiyor.

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