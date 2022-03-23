Samanyolu Haber /Gündem / Alman yapımı roketatarların Ukrayna'ya sevkiyatı başladı /23 Mart 2022 19:15

Alman yapımı roketatarların Ukrayna'ya sevkiyatı başladı

Almanya Dışişleri Bakanı Baerbock, "Strela" tipi roketatarların Ukrayna'ya gönderilmesine başlandığını söyledi.

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Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, "Strela" tipi roketatarların Ukrayna'ya gönderilmesine başlandığını açıkladı. Baerbock Federal Meclis'te yaptığı konuşmada "Strela tedarikleri yolda" dedi.

Almanya'dan Ukrayna'ya şimdiye kadar gönderilmesi planlanan yaklaşık 2 bin 700 adet roketatardan yaklaşık 500'ü gönderildi. 

DW Türkçe'de yer alan habere göre Baerbock, mecliste yaptığı konuşmada "Şu durumda en büyük silah tedarikçilerinden biriyiz. Bu, bizim gurur duyduğumuz bir şey değil, bu Ukrayna'ya yardım etmek için şu anda yapmak zorunda olduğumuz şey" dedi.

Bild gazetesi konuyla ilgili haberinde planlanan tüm roketatarların gönderilmesi konusunda Federal Güvenlik Konseyi'nin mutabık olduğunu yazmıştı.

Almanya Dışişleri Bakanı Baerbock, konuşmasında ayrıca Ukrayna'nın komşularını sığınmacılar konusunda desteklemek amacıyla Cuma ya da Cumartesi günü Moldova'dan Almanya'ya ilk uçuşun gerçekleşeceğini söyledi. Moldova'da bulunan Ukraynalı sığınmacıların Rheinland-Pfalz eyaletine getirilmesi planlanıyor.

Baerbock ayrıca feminist dış politika söylemini de Hrıstiyan Birlik Partileri'nden gelen eleştiriler karşısında savundu. Baerbock 21'inci yüzyılın güvenlik politikalarına feminist bakış açısının da dahil olduğunu söyledi. Kısa süre önce Srebrenitsa Anneleri ile biraraya geldiğini belirten Baerbock, Srebrenitsa Anneleri'nin 1990'lı yılların başında kendileri, kızları ve kız arkadaşları tecavüze uğrarken müdahale edilmediğini anlattıklarını söyledi. Baerbock o dönem tecavüzün bir savaş silahı olarak kabul edilmediğini ifade etti. Baerbock, feminist dış politikanın bir "lüzumsuzluk" olmadığını söyledi.
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