Almanlar ağlıyor, Türkler nöbette

GECE- GÜNDÜZ EVİN ÖNÜNDE NÖBETTELER
Solingen ve Çevresi Türk Halk Derneği ile birlikte 200’ü aşkın kişi, anma nöbetini gece- gündüz sürdürürken, olay yerine gelen Almanlar da gözyaşlarına boğuldu. Yanan evdeki 8 ailenin bir kişi hariç herkesin Türk ya da Türk kökenli olduğu bildirildi. Diyanet İşleri Türk İslam Birliği de bu bilgiyi doğruladı.
DAHA ÖNCE DE YAKMAK İSTEDİLER
Ahşap merdivenlere yanıcı madde dökerek yangın çıkaran kişi ya da kişilerin kimliği henüz bilinmezken, savcılık ısrarla 'Irkça motif olmadığını' ama, kasıtlı olarak adam öldürme suçunun işlendiğini savunuyor. Daha önce de evin yakılmak istendiğini belirten Türk dernekleri ise, bir kişinin böyle bir yangını bilinçli olarak çıkarmasında bir amacının olması gerektiğini, en azından yabancı karşıtı kişilerin eylemi yaptığını savunuyor.
ÜÇ TÜRK DE YOĞUN BAKIMDA
4 katlı eski binadaki yangında ölen Türk kökenli Bulgaristan vatandaşı İsmail Z. (29), eşi Kıymez Z. (28), kızları 3 yaşındaki Gizem ve 5 aylık Elis’in acısı herkesi derinden sarsarken, yaralıların 20’sinin de Türk olduğu, bunların da üçünün yoğun bakımda tutulduğu ve hayati tehlikelerinin sürdüğü belirtildi.