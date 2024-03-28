Almanlar ağlıyor, Türkler nöbette













Sözcü'den Ali Gülen'in haberine göre Almanya’nın Solingen kentinde pazarzesi günü 02.30 sıralarında Türkler’in çoğunlukta yaşadığı binada gerçekleşen kundaklamanın etkisi sürüyor. 4 Türk’ün öldüğü, 20 Türk’ün de yaralandığı yakılan evin önünde Türkler nöbet tutmaya başladı.Solingen ve Çevresi Türk Halk Derneği ile birlikte 200’ü aşkın kişi, anma nöbetini gece- gündüz sürdürürken, olay yerine gelen Almanlar da gözyaşlarına boğuldu. Yanan evdeki 8 ailenin bir kişi hariç herkesin Türk ya da Türk kökenli olduğu bildirildi. Diyanet İşleri Türk İslam Birliği de bu bilgiyi doğruladı.Ahşap merdivenlere yanıcı madde dökerek yangın çıkaran kişi ya da kişilerin kimliği henüz bilinmezken, savcılık ısrarla 'Irkça motif olmadığını' ama, kasıtlı olarak adam öldürme suçunun işlendiğini savunuyor. Daha önce de evin yakılmak istendiğini belirten Türk dernekleri ise, bir kişinin böyle bir yangını bilinçli olarak çıkarmasında bir amacının olması gerektiğini, en azından yabancı karşıtı kişilerin eylemi yaptığını savunuyor.4 katlı eski binadaki yangında ölen Türk kökenli Bulgaristan vatandaşı İsmail Z. (29), eşi Kıymez Z. (28), kızları 3 yaşındaki Gizem ve 5 aylık Elis’in acısı herkesi derinden sarsarken, yaralıların 20’sinin de Türk olduğu, bunların da üçünün yoğun bakımda tutulduğu ve hayati tehlikelerinin sürdüğü belirtildi.