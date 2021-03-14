Samanyolu Haber /Gündem / Almanya aşı üretimi için düğmeye bastı /14 Mart 2021 11:14

Almanya aşı üretimi için düğmeye bastı

Koronavirüs salgınıyla mücadelede özellikle aşı tedarikinde sınıfta kalan Almanya, bir daha sorun yaşamamak için yeni adımlar atacak. Federal hükümet, gelecek yıldan itibaren Almanya’nın kendi kullanacağı yeterli miktarda aşıyı üretebilmek için düğmeye bastı.

SHABER3.COM

Hükümetin aşı sorumlusu SPD’li siyasetçi Christoph Krupp, 2022’den itibaren Almanya’nın kendi üretim tesislerinde aşı üreterek iç piyasasındaki aşı ihtiyacını karşılamayı hedeflediklerini belirtti. Aşı üretim kapasitesinin AB ülkelerine de ihraç edecek şekilde büyütüleceği kaydedildi. Aşı üretiminde, ilk kez kullanılan mRNA teknolojisinin öncelikli olacağı belirtildi. Bu konuda da Alman BioNTech ve Cuvarec şirketlerinden faydalanırken, Johnson&Johnson ve AstraZeneca aşı üreticileriyle de çalışılması planlanıyor. “Farklı üretim teknikleriyle çalışan şirketler arasında bir ağ kurmalıyız” diyen Krupp, ana madde tedarikinden aşıların şişelenmesi ve lojistiğine kadar birçok üretim aşamasının kontrol altında olması gerektiğini söyledi.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Almanya aşı üretimi için düğmeye bastı Sonraki Haber >>

Laf kalabalığı yapmayın, 127,4 milyar dolar NE-RE-DE

Laf kalabalığı yapmayın, 127,4 milyar dolar NE-RE-DE

Kılıçdaroğlu: Reform yapacak halleri yok, dağılmış vaziyetteler

Kılıçdaroğlu: Reform yapacak halleri yok, dağılmış vaziyetteler

Fethullah Gülen Hocaefendi'den Yunan TV'sine mesaj

Fethullah Gülen Hocaefendi'den Yunan TV'sine mesaj

San Cristobal yanardağı şehri küle boğdu

San Cristobal yanardağı şehri küle boğdu

Çin'in StarWars robotları

Çin'in StarWars robotları

Canlı yayında akılalmaz kaza

Canlı yayında akılalmaz kaza

Eşini yaralayan kamyonun kapısında 32 kilometre boyunca asılı kaldı

Eşini yaralayan kamyonun kapısında 32 kilometre boyunca asılı kaldı

Sabırsızlık felaket getirdi

Sabırsızlık felaket getirdi

Erdoğan iki haftada yine kendisiyle çelişti

Erdoğan iki haftada yine kendisiyle çelişti

Bakın pamuklu maskeler neden daha koruyucu

Bakın pamuklu maskeler neden daha koruyucu
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
10:40:32