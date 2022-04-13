Samanyolu Haber /Gündem / Almanya Cumhurbaşkanı neden Kiev'de istenmiyor? /13 Nisan 2022 13:22

Almanya Cumhurbaşkanı neden Kiev'de istenmiyor?

Polonya ve Baltık ülkelerinin cumhurbaşkanları bugün Kiev'de Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile bir araya geliyor.

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Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier de daha önce mevkidaşlarına katılarak Kiev'e gitmeyi planladığını açıklamıştı. Ancak planlarını iptal etti.

Ukrayna, ekibe katılması için Almanya Başbakanı Olaf Scholz'u Kiev'e davet etti.

Steinmeier, Varşova'ya yaptığı bir ziyaret sırasında "Kiev'e bir ziyarette bulunarak Avrupa'nın Ukrayna'yla dayanışmasının güçlü bir mesajını vermeye hazır olduğunu" açıklamış; "Ancak şunu belrtmem gerekir ki bu Kiev tarafından istenmedi." demişti.

Almanya'da yayımlanan Bild gazetesi, Ukraynalı kaynaklarına dayandırarak yaptığı haberde, "Steinmeier'ın son yıllarda Rusya'yla olan yakın ilişkileri sebebiyle Kiev'de istenmediğini" yazmıştı.

Geçen hafta Steinmeier yaptığı açıklamada "Rusya konusunda haksız olduğunu" kabul etmiş, Almanya'nın Putin'le yakın ilişki kurma ve Kuzey Akım 2'yi destekleme konusundaki politikasının başarısız olduğunu kabul etmişti.
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