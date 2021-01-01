Almanya’da 11.3 milyon Euro’luk ikramiye sahipsiz kaldı

Yasal süre dün gece 00.00'da doldu ve kişi kuponunu getirip parasını almak için başvurmadı. Şu ana kadar loto idaresi bununla ilgili bir açıklama yapmadı. Buna göre para loto idaresi tarafından bir sonraki çekilişe aktarılacak.







Baden Württemberg ve Esslingen Loto idaresi bölgesindeki, bu lotoyu bir Türk de oynamış olabilir. Çünkü Mercedes fabrikasının çok yakın olduğu bu bölgede, oldukça fazla sayıda Türk veya Türk kökenli de yaşıyor. Ayrıca çok sayıda Türk akrabalarının yanına ziyarete geldiğinde, Alman lotosu oynuyor ve kontrol etmeden dönüyor.





Talihlinin süper sayıyı da bildiği ve işaretlediği 5, 8, 9, 18, 22 ve 36 sayılarıyla, 29 Mart 2017 günkü çekilişte büyük ikramiyeli kazandığı belirtildi. Ancak talihli şu ana kadar ortaya çıkmadı. Almanya'da loto çekilişlerinde kazananların parayı alması için üç yıllık yasal süre bulunuyor. Talihli ortaya çıkmazsa da para „lotonun kasasına“ değil, bir sonraki çekiliş için biriken paranın üzerine konuluyor.





KASAYA PARA KALMIYOR





Avrupa'da loto idareleri çekilişlerden sadece yüzde 1.5 ile yüzde 3 arasında değişen komisyonlar alıyor.





Almanya'da şu ana kadar bunun haricinde iki kez loto milyoneri parasını almamıştı. Bir kişi, Bavyera'da 1 milyon euro, bir diğeri de Kuzey Almanya'da 8.5 milyon Euro kazanmıştı. Her iki loto talihlisi de ortaya çıkmadı. Ancak diğerlerinin tümü paralarını aldı.