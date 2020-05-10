Almanya’da camiler yeniden ibadete açıldı

Ülkede, Kovid-19 salgınının yayılmasını önlemek için alınan tedbirler çerçevesinde yaklaşık 2 aydan beri toplu ibadete ara verilen camilerin çoğu, sabah namazından itibaren tekrar açıldı.





Camilerde, ülkede büyük Müslüman çatı derneklerinin oluşturduğu Almanya Koordinasyon Konseyince (KRM) Kovid-19 tedbirlerine ilişkin hazırlanan yönetmelik uygulandı.





Bu kapsamda ülkedeki birçok camide olduğu gibi başkent Berlin’de, Kreuzberg semtindeki İslam Toplumu Milli Görüş Teşkilatına (IGMG) bağlı Mevlana Camisi’nde de Müslümanlar yaklaşık 8 hafta sonra yeniden sabah namazını cemaatle kıldı.





Camiye girmeden önce isimleri ve iletişim bilgileri alındıktan sonra ellerini dezenfekte eden Müslümanlar, camide 1,5 metrelik sosyal mesafe kuralına uyarak saf tuttu ve maskeyle namazı eda etti.





Namaz kılındıktan sonra caminin içi görevliler tarafından dezenfekte edildi.





MARTTAN İTİBAREN İBADETLERE ARA VERİLMİŞTİ

Almanya’da Kovid-19 önlemleri çerçevesinde mart ortasından itibaren camilerde ibadetlere ara verilmişti.