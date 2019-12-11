Almanya’da sokakta sigara reklamına yasak geliyor





CDU/CSU Federal Meclis Grubu’ndan yapılan açıklamada, kısıtlamaya gerekçe olarak, ‘tüketicileri tütün ürünlerinin ve elektrikli sigaraların zararlarından korumak’ gösterildi. Açıklamada, yılda 121 bin kişinin sigara ve benzeri tütün ürünleri nedeniyle yaşamını yitirdiğine dikkat çekilirken, “Gençler reklamlarla sigara içmeye başlıyor. Reklamlar, gençlerin tütün ürünlerinin müşterisi olmasını teşvik ediyor” denildi. Yapılan oylamada, CDU/CSU grubunda 246 milletvekilinin 46’sı reklamlara kısıtlama getirilmesine karşı çıktı. Kardeş partilerin aldığı karara gereği, sigara reklamlarının sokak, cadde ve meydanlardaki panolarda yapılmasının 2022 yılından itibaren yasaklaması hedeflenirken, elektrikli sigara yasağının ise 2024 yılında başlaması öngörülüyor.





İZİN VEREN TEK ÜLKE

Almanya’da sigara reklamlarının panolarda ve sinemalarda yapılmasının yasaklanmasına yönelik tartışmalar uzun yıllardır sürüyor. Ancak CDU/CSU grubu yasağa karşı çıktığı için yasa çıkarılamıyordu. Ülkede radyo ve televizyonlarda sigara reklamları uzun yıllardan beri yasak. Ayrıca 18 yaşından küçüklerin izlediği filmlerin gösterildiği sinemalarda da sigara reklamı yapılamıyor. Almanya, Avrupa Birliği üye ülkeleri arasında sokak ve caddelerde sigara reklamı yapılmasına izin veren tek ülke. Meclis gurubunun yasak kararı almasında Başbakan Angela Merkel etkili oldu. Merkel, daha önce yaptığı bir konuşmada kendi meclis grubuna, “Bu yılın sonuna kadar yasak ile ilgili bir karar almamız lazım” çağrısında bulunmuştu