Almanya’da son 24 saatte 412 can kaybı

Corona virüsü dünya genelinde hızla yayılmaya devam ediyor. Robert Koch Enstitüsü tarafından açıklanan son verilere göre, Almanya’da son 24 saatte 25 bin 533 Covid-19 vakasının tespit edilmesinin ardından ülkede toplam sayı 1 milyon 612 bin 648'e yükseldi.







30 BİNE DAYANDI





Açıklamaya göre, Covid-19 nedeniyle son 24 saatte 412 kişinin hayatını kaybettiği ülkede toplam ölü sayısı 29 bin 182'ye ulaştı. Öte yandan salgının başlangıcından bu yana Almanya'da 1 milyon 206 bin 200 kişinin tedavisinin tamamlanarak virüsü atlattığı belirtildi.