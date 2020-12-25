Samanyolu Haber /Dünya / Almanya’da son 24 saatte 412 can kaybı /25 Aralık 2020 19:21

Almanya’da son 24 saatte 412 can kaybı

Almanya’da son 24 saatte 25 bin 533 yeni corona virüsü vakası tespit edildi. 412 kişi de Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti.

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Corona virüsü dünya genelinde hızla yayılmaya devam ediyor. Robert Koch Enstitüsü tarafından açıklanan son verilere göre, Almanya’da son 24 saatte 25 bin 533 Covid-19 vakasının tespit edilmesinin ardından ülkede toplam sayı 1 milyon 612 bin 648'e yükseldi.

30 BİNE DAYANDI

Açıklamaya göre, Covid-19 nedeniyle son 24 saatte 412 kişinin hayatını kaybettiği ülkede toplam ölü sayısı 29 bin 182'ye ulaştı. Öte yandan salgının başlangıcından bu yana Almanya'da 1 milyon 206 bin 200 kişinin tedavisinin tamamlanarak virüsü atlattığı belirtildi.
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