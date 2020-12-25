Atık Yakma tesisi Haziran’da hizmete giriyor

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Eyüpsultan Kemerburgaz'da inşaatında sona gelinen “Atık Yakma ve Biyometanizasyon (organik atıklardan biyogaz üretimi) Tesisleri”nde incelemelerde bulundu.







İBB Fen İşleri Daire Başkanı Recep Korkut'tan, 16 Eylül 2017'de inşasına başlanan Türkiye'nin ilk, Avrupa'nın en büyük evsel atık yakma tesisi özelliğine sahip tesisiyle ilgili bilgiler alan İmamoğlu, “Hem enerji açısından hem de çöpün bertarafı açısından çok önemli bir tesis. Buranın enerji sözleşmesiyle ilgili bir sözleşme uzatımı sağlanmıştı. Bu da Haziran sonunda bitiyor. Ama arkadaşlarımdan aldığım net bilgiye göre, inşallah Mayıs ayı içerisinde, burası tam anlamıyla sorumluluğunu yerine getiren bir tesise dönüşecek” dedi.





“2021'DE AÇACAĞIMIZ ÖNEMLİ TESİSLERDEN”





Tesiste İstanbul'un çöpünün yaklaşık yüzde 15'inin bertaraf edileceğini söyleyen İmamoğlu şöyle konuştu:





* Devraldığımız günden bu yana zor günler de geçirdik hem ekonomik hem pandemiyle ilgili. Ama ona rağmen hem kurum olarak bizlerin hem yüklenici firmaların konsorsiyum olarak ortaya koydukları performansla bu günlere geldik. İnşallah Allah tamamını erdirir.





* Bizim adımıza, 2021'de önemli açılışlar yapacağımız, devreye alacağımız tesislerden bir tanesi. Özellikle çevreyi destekleyen yatırımlar, küresel ısınmayı, iklim değişikliğini konuştuğumuz bu günlerde çok çok daha önemli hale geliyor.





* O bakımdan bu ve benzeri tesisleri, yatırımları İstanbul'da devreye almak, yeni projeleri sürecin içine katmak bizlerin sorumluluğu. Bunun için da yoğun bir şekilde çalışıyoruz. İstanbul'umuza hayırlı olsun.





TÜRKİYE'NİN İLK, AVRUPA'NIN EN BÜYÜK TESİSİ





Yüzde 99 oranında tamamlanan tesiste; yemek, sebze, meyve ve ömrünü tamamlamış ambalajlı gıda atıkları işlenecek. İstanbul genelinde üniversiteler, hastaneler, oteller, lokantalar, askeri ve sosyal tesisler, büyük marketler gibi noktalarda organik içerikli katı atıklar toplanacak.





İlçe belediyeleri tarafından kaynağından ayrı ayrı toplanacak atıklar, transfer istasyonlarına getirilecek. Burada biriken atıklar, işlenmek üzere tesise götürülecek. Yılda 1 milyon ton evsel atığın işleneceği tesiste, aynı zamanda enerji üretimi de gerçekleştirilecek.





Günlük 3000, yıllık yaklaşık 1 milyon tonluk kapasitesi ile Türkiye'nin ilk, Avrupa'nın ise en büyük evsel atık yakma tesisi olacak. Tesisten 1 milyon 400 bin kişinin elektrik ihtiyacı karşılanacak.





KOKU SORUNU ORTADAN KALKACAK





Tesis ile 100 hektarlık depolama alanından tasarruf sağlanacak. İstanbul'da oluşan evsel atıkların yüzde 15'i, yakma yöntemi ile hem atıklar ortadan kaldırılacak hem de bu sayede elektrik üretilecek. Çöp taşıma maliyeti azalırken, koku sorunu da ortadan kaldırılacak.





Son teknolojinin kullanıldığı tesiste, emisyon değerleri Avrupa Birliği limitleri altında olacak. Tesis ile yerli üretim desteklenecek. Tesiste, 90 kişilik bir ekip çalışacak. İBB Fen İşleri Daire Başkanlığı'nın yüklenicisi olduğu tesisin yapım müşavirliğini İSTAÇ A.Ş. yüklendi.



