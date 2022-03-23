Almanya’da üretilen ilk Tesla arabaları sahiplerine teslim edildi

ABD'li elektrikli otomobil üreticisi Tesla'nın Avrupa'daki ilk otomobil fabrikası Almanya'nın başkenti Berlin yakınlarındaki Grünheide'de üretime başladı. 3 binden fazla çalışanı bulunan Tesla'nın dünyadaki 5'inci büyük fabrikasının açılışına, Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Almanya Ekonomi ve İklimi Koruma Bakanı Robert Habeck ve Brandenburg Eyaleti Başbakanı Dietmar Woidke de katıldı.







Scholz, açılış töreninde yaptığı konuşmada Tesla'nın Avrupa'daki ilk fabrikasının hızlı onaylanması ve inşaatına başlanmasına işaret ederek, Almanya'nın planlamayı daha da hızlandırmaya ihtiyacı olduğunu vurguladı. Fabrikada üretilen ilk 30 Model Y, alıcılara teslim edildi. Model Y’nin fiyatı 63 bin 965 euro, açılışta, çevreci örgütlerin fabrika önündeki eylemleri dikkati çekti.





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Tesla Model Y iç özellikleri

Bagaj kapasitesini arttırmak isteyenler için katlanabilir arka koltuklar. İsteğe bağlı 7 koltuk kapasitesi ve büyük bagaj hacmi barındırıyor. Koltuklar kapalı bagaj hacmi ise 76 metreküp. Arka koltuklarda ileri geri ve yaslanma açısı özelliği mevcut. Tesla Model Y tüm hareketleri dijital ekranlarda sürücüsüne sunuyor. Görsel Menzil alanı 250 metre içindeki cisimleri işleme 15” dokunmatik tablet ekran Kablosuz yazılım güncellemeleri Bluetooth müzik ve medya Güç ayarlı ön koltuklar Telefon konsol panelleri 2 Akıllı telefon için ve 4 adet SB noktası Isıtmalı ön ve arka koltuklar

Tesla Model Y dış özellikleri

360° Arka, yan ve ön kameralar maksimum görünürlük sağlıyor. Model Y 21” jantlara sahip Ultrasonik sensörler ise yakındaki arabaları tespit ediyor çarpışmaları önlüyor, kendi kendine park ediyor. Tesla Model Y boş ağırlığı 2000 kg Arka camlar Tesla 3’e göre daha çok kapının içinde giriyor ve daha fazla dış açı sunuyor. LED sis farları Ultraviyole ve kızılötesi korumalı cam tavan Hava filtreleme sistemi Elektrikli katlanır yan aynalar

Tesla Model Y Performans

Tamamen elektrikli bir motor. Tesla Model Y karda, yağmurda, arazi ve çamurda rahatlıkla kullanılabilir. 4 tekerlekten çekiş ve dengeli bir yol tutuşu mevcut. İki adet ultra hızlı ve bağımsız elektrikli motorlar ön ve arka tekerleklere giden gücü dijital kontrol eder. 0’dan 1002e 3,5 sn. gibi güzel bir rakamda çıkıyor. Maksimum hız 250 km Tek bir şarj ile 525 km yol gidebilir. 15 dakikalık bir şarj ile 260 km yol gidebilir. .





Tesla Ön tarafında darbe giderici güçlü bir koruma demiri barındırıyor. Sağlamlığını arttırmak için tüm iskelet yapısını güçlendirilmiş metalden üretmiş. Tesla Model Y dışında tüm araçlarında bu güvenlik işine gerçekten önem veriyor.