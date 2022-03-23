Samanyolu Haber /Gündem / IMF’den ürküten uyarı: Enflasyon daha da yükselecek /23 Mart 2022 11:25

IMF’den ürküten uyarı: Enflasyon daha da yükselecek

Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Georgieva, Ukrayna'daki savaş nedeniyle "Büyüme düşüyor, enflasyon yükseliyor” değerlendirmesi yaptı.

SHABER3.COM

Rusya’nın, Ukrayna’ya saldırması sonrası sallanan küresel ekonomi küçülürken, enflasyon yükseliyor.

IMF'nin nisanda büyüme tahminlerini güncellemeye hazırlandığına işaret eden başkan Georgieva, Ukrayna'daki savaşın küresel ekonomiye etkisinin daha detaylı raporlanabileceğini anlattı.

Kristalina Georgieva, "Büyümenin artması ve sorun haline gelen enflasyonun düşmesi için mücadele veriyorduk. Rus- Ukrayna savaşı nedeniyle tam tersi oldu büyüme düşüyor, enflasyon yükseliyor" değerlendirmesinde bulundu.

Georgieva, bu yıla ilişkin küresel ekonomik büyüme tahmininde düşüş beklendiğini ancak büyüme tahmininin yine de pozitif kalmasının öngörüldüğünü aktardı.

IMF, son olarak ocak ayında Dünya Ekonomik Görünüm Raporu'nu güncellemiş ve 2022 yılına ilişkin küresel ekonomik büyüme tahminini yüzde 4,9'dan 4,4'e düşürmüştü.


Zayıf ekonomilerde resesyon riskinin olabileceğine dikkati çeken Georgieva, savaşın neden olduğu yüksek enerji ve gıda fiyatlarından kaynaklanan şokların ve Rusya'ya yönelik yaptırımların birçok gelişmekte olan ülkeyi etkileyeceğini dile getirdi.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber IMF’den ürküten uyarı: Enflasyon daha da yükselecek Sonraki Haber >>

Süleyman Soylu gidici

Süleyman Soylu gidici

Rusya'nın büyük planlarını bozan küçük şehir: Voznesensk

Rusya'nın büyük planlarını bozan küçük şehir: Voznesensk

Muhalif sesleri susturamazlar

Muhalif sesleri susturamazlar

Brüksel’de sanatlı eylem

Brüksel’de sanatlı eylem

Başörtülüyü başörtülüye ezdiren bir rejim...

Başörtülüyü başörtülüye ezdiren bir rejim...

Akın İpek hukuksuzluğu 2 dakikada anlattı

Akın İpek hukuksuzluğu 2 dakikada anlattı

Hindistan'da tribün çöktü

Hindistan'da tribün çöktü

Çin'de düşen uçaktan ilk görüntüler

Çin'de düşen uçaktan ilk görüntüler

Halepçe Katliamına karşı Hocaefendi’nin tavrı

Halepçe Katliamına karşı Hocaefendi’nin tavrı

AKP-MHP'nin az oyla çok koltuk planı

AKP-MHP'nin az oyla çok koltuk planı
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
10:54:16