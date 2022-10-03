Samanyolu Haber /Gündem / Almanya’dan emeklilere ikamet yardımı geliyor /03 Ekim 2022 13:26

Almanya’dan emeklilere ikamet yardımı geliyor

Almanya’da 1 Ocak 2023’ten itibaren, düşük gelirli emeklilere, bir evi olup da az maaşı olanlara ayda 370’er Euro "ikamet destek yardımı" verilecek. Almanya'daki emekli Türkler’in yaklaşık yüzde 90’ı bu yardımlardan alacak. Çok çocuklu aileler de yardımı hak ediyor.

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Avrupa’da yükselen enerji fiyatları ve enflasyon nedeniyle Almanya “üçüncü yardım paketi”ni açıklamıştı. Bunun içine, sosyal yardım almayan düşük gelirli haneleri rahatlatmak için “konut ya da ikamet yardımı reformu” konuldu.

Önümüzdeki haftalarda yasalaşması beklenen reforma göre, “düşük gelirli kiracılar ya da ev sahibi olup da düşük geliri olanlar, yaşlılar yurtlarında kalanlar ve düşük gelirli emekliler” bu kapsamın içinde.

FİİLEN ALMANYA'DA OTURMALI

Bu kişilerin ikametgahının Almanya'da bulunması gerekiyor. Türkiye'de yaşayan ama Almanya'dan emekli maaşı olanlar bundan yararlanamayacak.

Almanya'da yaşayan emekli Türkler'in çoğu ve yaklaşık yüzde 90'ı, düşük gelirli olduğu için, bir tek oturduğu dairesi varsa bile bu yardımlardan alabilecek.

Ödenecek miktar sadece gelire göre değil, ödenen kira miktarına, yan gider miktarına, ikamet edilen bölgeye ve evde yaşayan insan sayısına bağlı olacak. Emekli olmayanlar da, düşük gelirli ise bu yardımlardan alacak.

4 MİLYAR EURO'LUK EK KAYNAK

2020'de uygun hane sayısı yaklaşık 600 binken bunlar aylık 180'er Euro aldı ve toplamda 1.3 milyar Euro ödendi.

2023 itibariyle bu rakam 370 Euro'ya çıkacak. Yardım alacak hane sayısı da 1.4 milyona ulaşacak. Bunun için 4 milyar Euro'luk ek harcama olacak.

Yasa geçtikten sonra başvurular, yaşanılan kente ya da ilçenin konut yardımı dairesine yapılacak. Kişiler, Federal Konut- Kentsel Gelişim ve İnşaat Bakanlığı’nın internet sitesinden ne kadar yardım alabileceğini, hak edip etmediğinizi öğrenebilecekler.

Birçok kişinin, bu yardımlardan haberi olmadığı için başvurmadığı belirtildi.
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