Kılıçdaroğlu merak uyandırdı: Bu akşam ciddi bir açıklama yapacağım

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Halk TV'de yer alan İsmail Küçükkaya ile Yeni Bir Sabah programında soruları yanıtladı.







CHP Genel Merkezi'nde gerçekleşen yayında gündemi değerlendiren Kılıçdaroğlu'nun satırbaşları şöyle:





'ERDOĞAN'IN YÖNETME KAPASİTESİ YOK'

''Aslında Erdoğan kendisini tarif etmiş. Şu anda yönetmiyor Türkiye'yi, yönetme kapasitesi yok Erdoğan'ın. Ne söylediğini bilmiyor. Prompter'ı kaldırın iki soru sorun cevabını veremez. Televizyonlara çıkıyor, karşısında kendi arzu ettiği gazetecileri çağırıyor, şu soruları soracaksınız ben de ekrana bakıp okuyacağım diyor. Devleti yönetmek bu değildir.







Bana 'Milli Güvenlik sorunu' diyor. Sen misin ben miyim? Odur.





Siz kalktınız askeri hastaneleri kapattınız. Bu güvenlik sorunu değil midir? Biz bir hafta içerisinde açacağız. Bunların devlet falan yönettikleri yok.





Yunanistan, Ege Adalarını silahlandırdı. Lozan'a aykırı. 'Bir gece ansınız gelebiliriz' diyor. Sen onu benim külahıma anlat. Bu mudur devlet yönetimi? Rahmetli Ecevit Kıbrıs'a gitti. Ordu Kıbrıs'a indi, 'Şu anda ordumuz Kıbrıs'tadır' dedi. İlan edilerek bu işler yapılmaz, yapamaz da zaten.





İktidardan gideceklerini görüyorlar ne götürürse kârdır diyorlar.





'SGK'Yİ KİM BATIRDI?' SORUSU

Gayet açık, Erdoğan. Kararı alan, politikayı uygulayan Erdoğan. Sosyal Güvenlik Kurumları dünyanın her tarafından açık verirler. Türkiye'de de açık veriyor. Devletin bir kurumunun batması, çıkması diye bir şey yok. Bütün mesele şudur? O kurumlarda yolsuzluk var mı yok mu? Emeklilik yaşı ne olacak kanun belirler, aylığı ne kadar olacak kanun belirler. Kamu görevlilerin bu konuda inisiyatifleri yoktur.





Erdoğan, SGK'nin verilerinin toplumla paylaşılmasına izin vermiyor.





'TÜİK GERÇEK RAKAMI NİYE VERMİYOR'

Ev hanımlarının insafına bırakıyorum. Memurlarının, işçinin, çiftinin insafına bırakıyorum. Gübre, elektrik, doğalgaz ne oldu baksınlar. TÜİK'e talimat veriliyor. TÜİK gerçek rakamı niye vermiyor? Gerçek rakamı verdiği zaman emekli aylıkları ona göre belirlenecek. İşçi, memur ücretleri ona göre belirlenecek. Düşük gösterirlerse, düşük verilecek.





(Erdoğan iyi zamlar verecek iddiası) Enflasyon şaha kalkacak. Rusya ile Ukrayna savaş halinde normalde enflasyonun patlaması lazım. Rusya'da yüzde 14.3. Ukrayna'da yüzde 23.8. Savaşta olmayan Türkiye yüzde 83. Biz savaşta değiliz? ABD'de 8.3. Azerbaycan 14.2. Bütün bunların hepsi küçük rakamlar Türkiye'de nasıl oluyor da bu kadar büyük?





MERSİN'DEKİ TERÖR SALDIRISI

Devleti yönetemiyorlar. Ben İçişleri Bakanı için fotoromancı Süleyman demiştim. Yaptığı açıklamaya bak, "Teşhisi taksi şoförü koydu." Kardeşim en azından senin taksi şoförünün verdiği bilgiyi doğrulatman lazım. Bu kadar ülkeyi yönetmekten acizler. Teröristler 13 saat motorlu paraşütle uçarak geldiler diyor. Böyle bir teknoloji daha dünyada yok bildiğim kadarıyla. Bu söylenecek laf mıdır ya? Suçlu bulmaları lazım her zaman olduğu gibi CHP.





O kişinin olmadığı çıktı ortaya, biz biliyorduk olmadığını ama dillendirmedik. O aşamada doğru olmayacağı için. Olay olduktan bir süre sonra o bilgi geldi. Devletimizin kurumlarında hala devletimizi seven insanlar var. Devletimiz saygı duyulması gereken bir devlettir. Bu kadar büyük tahribata kadar bu devlet ayaktadır. Devletin içinde namuslu bürokratlar, polisler, istihbaratçılar var. Elbette bunlar gerçeği görüyorlar. Bu kişi oturduğu koltuğun hakkını vermiyor. Buyur şimdi özür dileyecek misin milletten, CHP'den özür dileyecek misin? Terör bir insanlık suçudur. Terör, masum insanlara yönelik yapılan saldırılardır. Demirtaş'ın ve HDP'nin açıklamaları değerlidir, kınadılar.





Teröre karşı hepimizin ortak durması lazım. Terör nereden gelirse gelsin hep beraber mücadele etmeliyiz.





Bunlar Suriye tezkeresi getirdiler. Terörle mücadele için yabancı askerleri Türkiye'ye getireceklerine dair hükümde koydular. Özellikle Bahçeli'ye sordum. Türkiye Cumhuriyeti topraklarına yabancı askerlerin postallarının gelmesine neden evet dedin? Hadi Erdoğan'ın ne olduğu belli değil sen milliyetçi geçiniyorsun nasıl evet dersin? Biz hayır dedik diye teröre destek veriyorsunuz diye bizi suçladılar. Onlar milliyetçi mi? 30-35 yıldır terörle mücadele ediyor bu devlet. Şehitler verdik ya. O açıdan tekrar söylüyorum beyefendi Türkiye için bir milli güvenlik sorunu.





ABD ZİYARETİ

Ben anti neoliberal politikalara karşı birisiyim. Bu politikaların sadece Türkiye'de değil dünyada derin sorunlar yarattığını bilen birisiyim. Bizim bu politikalara karşı çalışmamız lazım.





Neoliberal politikalar... Altta kalanın canı çıksın, vahşi politikalar. Dünya artık küreselleşti. Türkiye bu tabloyu yaşayan ülkelerden birisidir. Bunu çözmek lazım. Bunun alt yapısını yapmak zorundayız.





Benim birilerinden icazet alma gibi bir felsefem, düşüncem asla olamaz. Ben ülkenin bağımsızlığa saygı duyan birisiyim. İcazet konusunu en iyi Erdoğan bilir. Bay Kemal kimseden icazet almaz.





DEZENFORMASYON YASASI

Parlamentoda elimizden gelen çabayı göstereceğiz. Bir insan düşüncesi dolayısıyla suçlanır mı? Yüce yaradan bile aklınızı kullanmıyor musunuz diyor. Aklımızı kullandık diye insanlar hapse atılır mı? Düşünce özgürlüğünün olması lazım.





Havuz medyası, paralı silahşörleriniz size yetmedi mi kardeşim? Televizyonlara AK Partili vekilleri çıkaramıyorlar, gazeteci kimliği ile AK Partilileri çıkarıyorlar. Kılıçdaroğlu Televizyona çıkmasın, bağımsız gazeteler objektif yayın yapmasın istiyorlar. Biz buna karşı elimizden gelen çabayı göstereceğiz.





Basın İlan Kurumu aracılığıyla gazetelere ilan verilmiyor, havuz medyasına yasa dışı sahte tirajlarla milyonlar aktarılıyor. RTÜK aracılığıyla bağımsız televizyonlara dünyanın cezası veriliyor, bu onları hala tatmin etmiyor. Nasıl seslerini keseriz diye düşünüyorlar. Bunlarda emin olun akıl da yok.





Gerçekler değişmez. Gidişlerini hızlandırırlar. Anadolu'da güzel bir laf vardır. Zulmün artsın ki kısa sürede git diye. Zulüm yapıyorlar bu millete.





Medya dediğimiz organ siyasetçinin görmediğini görür, haberi daha hızlı elde eder. Bir yanlış varsa dikkat çekilir.





BORSA'DAKİ VURGUNCULAR

Borsa'da hala vurguncular var. Bir kurumda çalışan emekli biri geldi. Kendisine ait şirket kurmuş. Bir gün biri geliyor 'Bana 1 milyon dolar para vereceksin' diyor. 'Vermem' diyor. Bu kişiyi listeyi alıyorlar ve ilan ediyorlar. Savcı bu kişiye hiç ilgisiz bir soru soruyor. 'Hayatımda bir sefer adliyeye gittim temiz kağıdı almak için. Benim şirketim her denetime açık. Ben kelepçe takılarak hakime götürüldüm' dedi. Hakim, 'Senin burada ne işin var?' demiş. 1 milyon dolar isteyen bunun tutuklandığını yaz, hakim tutuklamadı diyor. Devletin içindekiler ile soyguncular arasında iş birliği yapılıyor.





AK Parti milletvekili vardı, 2.5 milyon dolarlık işte boşanma davaları.. Borsalar, oyunlar... Böyle bir şey başka bir partide olsa kıyamet kopardı. Günün 24 saati konuşulurdu. Bu kadar açık, net... Adam yurtdışına kaçarken alındı getirildi. Kul hakkı yemek günahsa bu rezalet nedir? Hani siz dindar, ahlaklı geçiniyordunuz. Hani kul hakkı yemiyordunuz? Bunların yatacak yeri yok. Bunların demokratik yollarla gönderilmesi lazım.





'BU AKŞAM TELEVİZYONLARA CİDDİ BİR AÇIKLAMA YAPACAĞIM'

Geçmişte politikacılar oy almak için toplumu ayrıştırdılar. Toplumun kucaklaşması gerekirken toplumda taraflar birbirlerini düşman gibi görmeye başladılar. Buradan Türkiye'nin çıkması lazım.





Herkesin inancı, kimliği benim başımın üzerine. Kimin inançlı, kimin inançsız olduğunu yüce yaradan bilir. Yaşam tarzı üzerinden de hatalar, yanlışlar oldu. Başörtülü kızlar üniversiteye alınmadı. Bu konuda da pek çok sorun, sıkıntılar var. Bir tweet atacağım, açıklama yapacağım. O açıklamayı bütün vatandaşlarımın dinlemesini isterim. Bu akşam televizyonlara ciddi bir açıklama yapacağım. Toplumu kucaklaştıracağım. Bu konuda ne kadar samimi olduğumu Erdoğan da görecek. Yeni bir başlangıcı, kucaklaşmayı geniş kitlelere duyurmuş olacağım. Samimiyet turnusolu olacak.





'6 LİDERİN DE TEMEL HEDEFİ BU'

Tarihin nasıl yazacağını bilmem ama ben kendi düşüncelerimi ifade edeyim. Hiç kimseye karşı özel bir kinim olmaz. Eğer bu toplumu kucaklaştırabiliyorsak, bizimle aynı görüşte olmayan insanlarla aynı sofraya oturabiliyorsak, beraber sohbet edebiliyorsak, düğünlerimizi ortak yapabiliyorsak, şehidimize hep beraber ağlayabiliyorsak, milli maçları kazandığımızda hep beraber sevinebiliyorsak, bu güzelliği yaratabiliyorsak ne mutlu. Zaten siyasetin konusunun da bu olması lazım. 6 liderin de temel hedefi bu zaten.





Geçmişte birbirimize çok farklı eleştiriler de yapmış olabiliriz. Bu da insani bir şey. Kimse beni eleştirmesin diye bir düşüncem yok. Hata insana özgü bir kavramdır. Önemli olan hatayı tekrar etmemek, ders çıkarmaktır. Tarih nasıl yazar onu ben bilmem ama benim şahsi düşüncem bu. Siyasete bakışım da bu. Siyasetteki görevimde bu. Her birimizin yolları farklı olabilir. Amacımız aynı. Farklı yollar olabilir ama hedef aynı olmalıdır.





2023'den sonra iki yıla baktığımda kendi içinde mutlu bir toplum hedefimiz. Sorunlarını akılcı politikalar ile çözen, yolsuzluklara izin vermeyen, insanların daha iyi koşullarda yaşamasını sağlayan güzel bir toplum.





Bizim saraylarda oturmak gibi bir hedefimiz yok. Çankaya Köşkü yok mu? İsraf haramdır diyoruz. İsraf haramsa israftan kaçınacaksınız. Devlette de böyle öğrendik, benim üstatlarım da böyle öğrettiler. Şimdi öyle bir savurganlık var ki akıl alacak gibi değil. 16 uçak bir kişi için... Seçilirsem satarım, devletin hazinesine ekleriz. Bir tane yeter yani... Londra'ya dört ayrı bakan, dört ayrı uçakla gidiyor.





BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLARINI KABUL EDECEK

Belediye başkanlarımız görüşmek istediler. Tabi ki dedik. Görüşeceğiz. Bütün belediyelerimiz son derecede başarılı. Yaptıkları her yatırımın hesabını millete verin, çalışkan belediye başkanlarımız. Özellikle sosyal yardımlar konusundan duyarlı olan... Ben başkanlarımıza seçimden önce 7 maddelik bir uygulama listesi vermiştim.





'İSTANBUL'A İHANET ETTİN'

İstanbul'da metro açıyorlar. Parayı büyükşehir ödüyor ama başkanı çağırmıyorlar. Böyle bir devlet yönetimi olabilir mi? Beni davet etmiyorsunuz, açılış yapıyorsunuz. İBB'nin logosunu kapatıp, önünde fotoğraf çektiriyorsunuz. Akıl dışı bir uygulama. Senin kurdelesini kestiğin metronun parasını o kızdığın belediye başkanı ödedi. Bu kin, öfke, intikam demektir. İstanbul'u rant alanına çevirdi, herkes köşeyi döndü. İstanbul'u perişan ettin ya. Çıktın bir de söyledin 'İstanbul'a ihanet ettik' diye. Evet ihanet ettin. Yeşil alan bile bırakmadılar İstanbul'da."





'KAZANACAĞIZ'

Kazanacağız, hiç kimsenin en ufak endişesi olmasın. Bir aday belirleyeceğiz, hep beraber destekleyeceğiz. 13. cumhurbaşkanı olacak bu kadar açık, bu kadar net.





Düzgün bir adam olacak. Devleti, devletin ne olduğunu bilecek. Ahlaklı olacak, verdiği sözü yerine getirecek. Liderlerin belirlediği kriterlere uyacak. Lider olduktan sonra da altılı masayı yönetmeye devam edecek. Devlet aklı olacak. Devletin adaletle yöneteceğini bilecek. Devletin saydam olması için elinden gelen çabayı gösterecek.





'PARTİ ROZETİ OLMAYACAK'

Cumhurbaşkanı seçilecek kişinin yakasında bayrağımız olacak, parti rozeti olmayacak. Siz partili cumhurbaşkanı olursanız vali devletin valisi, emniyet müdürü devletin emniyet müdür olmaz. Parlamento iradesiz olur. Devlet bir kişiye teslim edilmiş olur, akıbeti felaket olur. Bugün geldiğimiz nokta budur."





SAAT VERDİ

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, video buluşmasını sosyal medya hesabından da paylaşarak çağrıda bulundu.





Kılıçdaroğlu, "Bu akşam saat 21.00’de burada buluşalım. Önereceğim, hepimiz için bir samimiyet turnusolu olacak. Saray için de CHP için de… CHP bu sınavın üstesinden de hakkıyla gelecektir!" dedi.











