Almanya, deprem bölgesine sahra hastanesi kurmayı teklif etti





Almanya Savunma Bakanlığı da, Türkiye'ye sahra hastanesi kurma teklifinde bulunulduğunu açıkladı. Hastanenin ameliyat, röntgen, laboratuvar gibi işlevleri yerine getirebilecek kapasitede olacağı ifade edildi. Alman ordusunun hastanenin tesisi için koşulları belirlemek için ön çalışma başlattığı ve bu çalışma tamamlandıktan sonra Türk tarafının izin vermesi halinde hastanenin yerine karar verileceği kaydedildi.