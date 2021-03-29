Almanya DİTİB karıştı: İstifalar peş peşe geliyor

Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) Rheinland-Pfalz eyaleti teşkilatı başkanı Yılmaz Yıldız, Marmara Üniversitesi'nden Prof. Ahmet Şimşirgil ile etkinlik düzenlemeleriyle bağlantılı oluşan tartışma üzerine istifa etti. Ondan önce de yine aynı teşkilatın genel sekreteri Necdettin Aydın'ın istifa ettiği açıklanmıştı.





Söz konusu DİTİB teşkilatı, geçen haftalarda, 21 Mart'ta "Mehmet Akif ve Çanakkale" başlıklı bir söyleşi düzenleyeceğini duyurmuş, Instagram ve Facebook üzerinden yapılacağı duyurulan etkiliğe konuşmacı olarak da tarihçi Prof. Dr. Ahmet Şimşirgil'in katılacağını açıklamıştı.





Etkinliğin duyurusunun yapılmasının ardından son günlerde kamuoyunda yoğun bir tartışma başlamış, Şimşirgil'in son yazısına da işaret edilerek, Batı, LGBT, İstanbul Sözleşmesi karşıtı açıklamaları olan biriyle Almanya'da örgütlü bir Müslüman çatı kuruluşunun etkinlik yapması sert biçimde eleştirilmişti.





DİTİB'den açıklama





Oluşan kamuoyu tepkisi üzerine hafta sonunda bir açıklama yapan Rheinland-Pfalz Eyaleti DİTİB Başkanı Yılmaz Yıldız, "Sayın Şimşirgil'in medyada sergilediği görüşler ne benim ne de teşkilatımız DİTİB'in görüşleridir, bundan emin olunuz" dedi ve istifasını duyurdu. 10 yıldan fazladır görev yaptığı DİTİB teşkilatı da Yıldız'a teşekkür etmekle birlikte istifasının kaçınılmaz olduğunu belirtti ve "Şimşirgil gibi yazıları ve açıklamalarıyla, kökeni, cinsiyeti, dini ve dünyaya bakış açısı nedeniyle insanları birbirine açıkça kışkırtan birinin bir etkinliğe daveti kabul edilemez" dendi.





Marmarma Üniversitesi tarihçilerinden Prof. Dr. Ahmet Şimşirgil, son yazısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, kadınları şiddete karşı korumak amacıyla kabul edilen İstanbul Sözleşmesi'nden çekilme kararını savunuyor, "En şiddetli savunucuları LGBTİ derneklerine üye kimselerdi. Bu derneklere Soros ve AB fonlarından çok büyük meblağda paraların akıtıldığı konusunda ciddi iddialar ortada bulunmaktadır. Aslında istihbarat makamlarınca bunların ciddi olarak sorgulanması gerekmektedir..." şeklinde ifadelere yer veriyordu.