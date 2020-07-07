Almanya Eylül'de çok büyük bir iflas dalgası bekliyor

ifo’nun 7 bin iş yeri arasında yaptığı araştırma sonuçları korkutucu. Korona krizi nedeniyle her beş iş yerinden biri iflas tehlikesi altında. Şirketlerin yüzde 21’i geleceğini tehlikede görüyor. ifo’nun araştırmasına göre iflaslarda başı turizm sektörü çekiyor. Seyahat acenteleri ve tur operatörlerinde iflas beklentisi yüzde 85. Seyahat şirketlerini otelciler izliyor. Otel sektöründe iflas beklentisi yüzde 76. Restoran, kafe, barlar yüzde 67 ile üçüncü sırada.





İŞSİZLİK YÜKSELECEK







İflaslarla birlikte bu yaz Almanya’da işsizliğin 5 milyona ulaşmasından korkuluyor. Haziran ayında işsizlik bir yıl öncesine kıyasla 637 bin artışla 2.8 milyonu buldu. İfo Başkanı Clemens Fuest, yılın üçüncü çeyreğinde işsiz sayısını 3 milyon olarak tahmin ettiklerini söyledi.

Hürriyet Avrupa'da yer alan habere göre en büyük işsizlik dalgası gastronomi, seyahat ve otel sektöründe bekleniyor. Haziran ayında gastronomi sektöründe işsiz sayısı bir yıl öncesine göre 35 bin işsizle yüzde 105 arttı. Ekonomi Bakanı Peter Altmaier ise yıl sonuna doğru ekonomide canlanma bekliyor. Federal İstatistik Dairesi verilerine göre sanayide işler yüzde 10.4 artış kaydetti. Alman borsası ise krize rağmen yükseliyor. Uzmanlar, yatırımcıların geleceğe yatırım yaptıklarını için yükselmenin yaşandığını söylüyor.





Diğer sektörlerdeki iflas beklentileri ise şöyle;





Spor salonları: Yüzde 53.

Metal işleme: Yüzde 53.

Eğitim: Yüzde 50.

Gemi işletmeleri: Yüzde 50.

Tekstil: Yüzde 38.

Deri üretimi: Yüzde 27.

Otomobil üretimi: Yüzde 26.

Perakende ticaret: Yüzde 21.

Makine sanayii: Yüzde 10.

İflasların en düşük olacağı iki sektör ise yüzde 6 ile kimya sanayi ve yüzde 2 ile inşaat sektörü.