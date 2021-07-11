Samanyolu Haber /Gündem / Almanya halktan yardım istedi: 8 milyonla kaybolan Yasemin hakkında bilgi getirin! /11 Temmuz 2021 11:25

Almanya halktan yardım istedi: 8 milyonla kaybolan Yasemin hakkında bilgi getirin!

Almanya'nın Bremen kentinde çalıştığı para taşıma şirketinin bankalara gönderdiği 8 milyon euroyla kaybolan Yasemin Gündoğan, Almanya'nın gündeminden düşmüyor. Alman polisi şüphelinin bulunması için halktan yardım istedi. Gündoğan'ın büyükanne ve büyükbabasına göre torunları ya 'mafya tarafından tehdit edildi' veya bu 'suçu işlemeye zorlandı'.

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Bild gazetesine göre Yasemin Gündoğan, geçmişte organize suça karışan bir ailenin işlettiği "Ocean 27" adında bir nargile kafede garsonluk yapıyordu.

Loomis isimli şirkette çalışan Gündoğan'ın 21 Mayıs'ta kaybolan paranın ardından kayıplara karıştığını belirten polis, geçen bu sürede yakalanamayan şüphelinin yerinin tespit edilebilmesi için halktan yardım istedi.

Ailesi: Bu işin arkasında mafya olduğunu düşünüyoruz

Genç kadının Ordu'da yaşayan dedesi Mehmet Gündoğan ile babaannesi Fethiye Gündoğan, torunlarının böyle olaya karıştığına inanamadıklarını söylüyor.

Torununun ekonomik olarak iyi durumda olduğunu belirten Fethiye Gündoğan, "Benim torunum işinde gücünde olan birisiydi. Ekonomik olarak da durumu iyiydi. Böyle bir şey yaptığına inanmıyorum. Daha geçen yıl kendisine ev aldı. Böyle karakterde bir çocuk değil. Ben torunumun bu işe zorlandığını, tehdit edildiğini düşünüyorum." dedi.

Dede Mehmet Gündoğan ise, "Yerini bilsem polise şikayet ederim, en azından polis torunumu bulursa canına bir şey gelmeden kurtarmış oluruz. Bu işin arkasında mafya veya başka birilerinin olduğunu düşünüyoruz." diye konuştu.

Genç kadının nerede olduğu bilinmiyor. Gündoğan'ın Türkiye'ye kaçtığını yönünde iddialar bulunuyor ancak bu konuda resmi ağızdan bir açıklama yapılmadı.

Para nasıl çalındı?

Paketlenmiş banknotları, ATM’lerdeki para kutularına yerleştirmekle görevli şüphelinin bu paraları para kutuları yerine çantalara koyarak siyah bir minibüsle kaçtığı, ardından hasta olduğu gerekçesiyle işe gelmediği öne sürüldü.

Olayın tatile denk gelmesiyle paraların çalındığının 4. gün fark edildiği, Gündoğan ile iş birliği yaptığı şüphesiyle bir kişinin yakalandığı belirtildi.

Savcılık tarafından tutuklama kararı çıkarılan Yasemin Gündoğan'ın fotoğrafı temmuz ayı başında polis tarafından yayımlandı. Polis yetkilileri, Gündoğan'ın bulunmasına yardımcı olacak bilgi getirmeleri için halka çağrıda bulundu.
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