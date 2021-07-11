Samanyolu Haber /Spor / Copa America'da, Brezilya'yı yenen Arjantin şampiyon oldu /11 Temmuz 2021 11:40

Copa America'da, Brezilya'yı yenen Arjantin şampiyon oldu

Copa America finalinde Brezilya'yı 1-0 mağlup eden Arjantin şampiyon oldu. 28 yıl sonra kupa sevinci yaşayan Arjantin, 15. kez kıtanın en büyüğü oldu. Kariyerine birçok rekor ve şampiyonluk sığdıran Lionel Messi böylece milli takım formasıyla ilk kez bir kupa sevinci yaşadı.

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Copa America 2021 finalinde Arjantin ile Brezilya karşı karşıya geldi.

Maracana'da oynanan dev maçta Arjantin ilk 45 dakikayı tek gollü üstünlükle önde kapattı. 21. dakikada Rodrigo De Paul'ün uzun pasıyla savunmanın arkasına sarkan Angel Di Maria kaleciyle ile karşı karşıya kaldı ve aşırtma vuruşuyla takımını öne geçirdi. 

Sert geçen ilk yarıda toplam 21 faul düdüğü çalarken Fred ve Leandro Paredes sarı kart gören isimler oldu.

Di Maria, 2018 Dünya Kupası Son 16 Turu Fransa maçından sonra Arjantin formasıyla ilk golünü attı. |

Maçı çevirebilmek için gole ihtiyacı olan Brezilya ikinci yarıya Fred-Roberto Firmino değişikliğiyle başladı.

Neymar ve arkadaşları maça ortak olma adına rakip sahada açık ararken ilk yarıda olduğu gibi çok sayıda gelen fauller oyunun sık sık durmasına neden oldu.

Geçen dakikalarla birlikte savuma direncini artıran Arjantin, rakibine gol şansı tanımadı. Son düdükle birlikte Sambacılar'ı 1-0 mağlup eden Arjantin Copa America'da şampiyon oldu. 

28 yıllık hasrete son veren Tangocular, 15. kez kupanın sahibi oldu.
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