Almanya, İspanya'yı kırmızı listeye aldı!

İngiltere'nin ardından Almanya da İspanya'yı riskli ülke ilan etti.



Almanya'nın sağlık otoritesi Robert Koch Enstitüsü seyahat listesini güncelledi ve İspanya'nın Balear Adalarını'nı ve İspanya ana karasını risk bölgesi ilan etti.

İspanya'nın Kanarya Adaları ise listenin dışında tutuldu.

