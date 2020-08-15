Samanyolu Haber /Dünya / Almanya, İspanya'yı kırmızı listeye aldı! /15 Ağustos 2020 10:13

Almanya, İspanya'yı kırmızı listeye aldı!

Almanya, koronavirüs vaka sayılarındaki artış nedeniyle Kanarya adaları dışında İspanya'nın her yerini 'risk bölgesi' ilan etti.

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İngiltere'nin ardından Almanya da İspanya'yı riskli ülke ilan etti.
Almanya'nın sağlık otoritesi Robert Koch Enstitüsü seyahat listesini güncelledi ve İspanya'nın Balear Adalarını'nı ve İspanya ana karasını risk bölgesi ilan etti.
İspanya'nın Kanarya Adaları ise listenin dışında tutuldu.

Listede ABD, Rusya, Mısır, İsrail ve Türkiye dahil 130 ülke riskli bölge kategorisinde bulunuyor.

Avrupa Birliği (AB) ülkelerinden Lüksemburg, Bulgaristan ve Romanya'daki çok sayıda bölgenin yanı sıra Belçika'nın Anvers kenti de riskli bölgeler arasında yer alıyor.

Riskli bölgelerden Almanya'ya dönenlerin, negatif Covid-19 testi sunamadıkları takdirde 14 günlük karantinaya girmeleri gerekiyor.
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