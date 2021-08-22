Samanyolu Haber /Dünya / Almanya kapanmayacak: Aşılıya her şey serbest! /22 Ağustos 2021 10:53

Almanya kapanmayacak: Aşılıya her şey serbest!

Almanya’da sonbahar ve kış aylarında geçen yıl olduğu gibi geniş çaplı kısıtlamaların olup olmayacağı merakla bekleniyor. Bu konuda en net açıklamayı Federal Ekonomi Bakanı Peter Altmaier yaptı.

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Funke medya grubuna konuşan Altmaier, artan korona vaka sayısına rağmen, geniş çaplı kısıtlama beklemediğini kaydetti. Altmaier, “Şu andaki bilgilerimize göre aşı olanlar ve iyileşenler için kısıtlamalar olmayacak” dedi. Altmaier, restoranların ve iş yerlerinin kış aylarında da açık kalabileceğini ifade etti. Bakan ayrıca, restoran, tiyatro ve etkinlik sahiplerinin aşı olmayanları mekânlarına almamalarını anlayışla karşılayacağını söyledi.

TEDBİRLERE ORTAK KARAR VERECEKLER

Ancak Peter Altmaier, bu konuda henüz hükümet tarafından alınmış resmi bir karar bulunmadığını da hatırlatarak, “Alınacak tedbirler konusunda federal hükümet ve eyaletler ortak karar verecektir” dedi. Almanya’da salgın başladığından bu yana yaklaşık 3.8 milyon insan virüse yakalandı. Robert Koch Enstitüsü verilerine göre 91 bin 973 kişi de hayatını kaybetti. Halkın yüzde 63.9’u ilk aşılarını olurken yüzde 58.8’i de iki aşısını da yaptırarak tam korunma sağladı.
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