Almanya önlemleri gevşetti, bulaşma katsayısı yeniden yükseldi

Almanya'da yeni tip Koronavirüs (Covid-19) bulaşma kat sayısı iki hafta önce 0,7 seviyesine gerilemiş, geçen hafta ise 0.9'a yükselmişti.





Almanya Başbakanı Angela Merkel, "R0" olarak bilinen bulaşma katsayısının 1'e yükselmesinin sağlık sisteminde oluşturacağı olumsuz etkilere karşı uyarıda bulunmuştu.







Merkel, “Eğer reprodüksiyon oranı 1’in üzerine çıkarsa bu durum ülkenin sağlık sistemine çok yük bindirir.” demişti.





VAK'A SAYISI 160 BİNE YAKLAŞTI





Almanya’da Robert Koch Enstitüsü son verileri açıkladı.





Resmi verilere ülkede son 24 saat içerisinde 1.144 yeni vak'a tespit edildi. Ülke genelinde Koronavirüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 163 arttı.





Almanya’da salgın sebebiyle şu ana kadar 5 bin 913 kişi hayatını kaybederken, toplam vak'a sayısı da 156 bin 337’ye ulaştı.