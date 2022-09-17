Almanya, Rus petrol şirketi rafinerisine el koydu

Almanya Ekonomi Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, ülkedeki petrol arıtma kapasitesinin yaklaşık yüzde 12'sini oluşturan Rosneft'in Alman yan kuruluşlarının Federal Ağ Ajansı'nın vesayeti altına alındığı belirtildi. Rusya'nın Almanya'ya giden vanaları kapatması sonrası gelen bu adım işlerin daha da kızıştığını gösterdi.







Rosneft Deutschland GmbH (RDG) ve RN Refining & Marketing GmbH (RNRM) şirketlerini ve üç rafinerideki karşılık gelen paylarını kapsıyor. Konuyla ilgili Rosneft, bu durumun yasadışı olduğunu ve Berlin'in kararına itiraz etmek için mahkemeye gidebileceğini söyledi.





Özellikle Polonya sınırına yakın olan ve Berlin'de ve Berlin Brandenburg uluslararası havaalanı da dahil olmak üzere çevresindeki bölgede kullanılan petrolün yaklaşık yüzde 90'ını sağlayan PCK Schwedt için de bir bekleyiş var.











