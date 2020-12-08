Almanya turizm sektörü temsilcileri 2021'i bekliyor

Deutsche Welle Türkçe'de yer alan habere göre koronavirüs pandemisinin dünya genelinde turizmi durdurması Alman seyahat acentelerini 2020 yılında büyük bir krizle karşı karşıya bıraktı. Ancak acente sahipleri aşılama ile birlikte 2021’in daha iyi bir yıl olması beklentisi içinde.





Almanya Seyahat Acenteleri Birliği (DRV) Başkanı Norbert Fiebig, 2021 yılında 2019 yılında elde edilen ciroların yüzde 50-60’ına ulaşılmasının beklendiğini söyledi. Fiebig, “İnsanlar yeniden seyahat etmek istiyor” diye konuştu. Çok büyük bir telafi ihtiyacı oluştuğunu belirten Fiebig, “Şirketlerin yarısının 2021 yazında işlerin yeniden rayına oturması beklentisi içinde olmasını tünelin ucundaki ışık olarak nitelendirebilirim” dedi.





Öte yandan Fiebig, seyahat acentelerinin yaklaşık yüzde 90’ının şu anda çok zor bir durumla karşı karşıya kaldığına hatta iflasın eşiğinde olduğuna da dikkat çekti. DRV Başkanı, şirketlerin çoğunun devlet yardımlarına muhtaç durumda olduğunu belirtti.





Dünyanın en büyük seyahat şirketi olan Alman turizm şirketi TUI 4 milyar 300 milyon euro devlet yardımı alarak iflastan kurtarılmıştı.





Yaz rezervasyonları yüzde 81 geriledi





DRV'nin verilerine göre, 2020 yılında koronavirüs pandemisi ve dünya genelinde yapılan seyahat uyarıları nedeniyle seyahat acenteleri ve organizatör şirketlerin cirosu 28 milyar euro azaldı. Sadece turistik seyahatlerin değil, iş seyahatlerinin de yüzde 80 oranında gerilemesi ciro kaybının nedenleri arasında gösterildi.





Verilere göre, 1 Kasım 2019 ile 31 Ekim 2020 arasında seyahat acenteleri ve internette faaliyet gösteren seyahat şirketleri üzerinden yapılan rezervasyonların sayısı bir önceki yıla göre yüzde 67 geriledi. DRV, Almanların yoğun şekilde seyahat ettiği yaz aylarında ise rezervasyonların yüzde 81 oranında düştüğünü açıkladı.





DRV Başkanı Fiebig, yeni bir başlangıç yapmanın şartlarının ise aşı ile federal hükümetin net bir test stratejisi ortaya koyması olduğunu belirtti. Fiebig, "Ne kadar çok test yaparsak, kendimiz o kadar güvende hissederiz” diye konuştu. Fiebig, bunun karantinadan daha etkili olduğunu belirterek, politikacıların güvenli seyahati mümkün kalan bir çerçeve oluşturması gerektiğini ifade etti. Ancak umutlu olduğunu dile getiren Fiebig, Nisan'a kadar beklenen cironun geçen yılın yüzde 70 üzerinde olduğuna dikkat çekerek, "Almanların tatil yapma isteği kaybolmadı” dedi.



