Almanya yüksek risk bölgeler listesini güncelledi

Almanya, komşuları Belçika'yı ve Hollanda'nın büyük bir kısmını artan vaka sayıları nedeniyle Pazar günü itibariyle yüksek riskli bölge listesine alınacağını açıkladı.







Almanya'da salgın verilerini izleyen Robert Koch Enstitüsü tarafından Cuma günü yapılan açıklamada, tatil için tercih edilen ülkelerden Yunanistan ve İrlanda'nın da yüksek riskli bölgelere dahil edildiği belirtildi. Hollanda'nın deniz aşırı Aruba, Curaçao ve St. Maarten bölgeleri ise bu kategoriye dahil edilmedi.





Yüksek riskli bölgelerden Almanya'ya seyahat eden tam aşılanmamış veya hastalık geçirmiş kişilerin on gün boyunca karantinaya girmesi gerekecek. Karantinanın en erken beşinci gününde negatif test ibraz etmeleri halinde ise bu kişilerin karantinaları sona erebilecek.





Fransız Guyanası, Kosta Rika, Guetamala, Guyanai Surinam ve Yeni Kaledonya ise Almanya'nın yüksek riskli bölgeler listesinden çıkarılacağı açıklandı.





İnsidans değerleri zirvede





Vaka sayısının arttığı Belçika'da da korona önlemleri sıkılaştırılıyor. Ülkede son iki hafta içinde vaka sayısı yüzde 61 oranında artarken hastaneye başvuranların sayısında da yüzde 52'lik artış olduğu belirtildi. Belçika'da hükümet, tekrar kapanma kararı almamak için korona önlemlerini sıkılaştırdı. Ülkedeki tam aşılanma oranı ise yüzde 75.





Hollanda'da da durum iç açıcı değil. Ülkede bir hafta içinde her 100 bin kişide yeni vaka sayısını gösteren insidans değeri 628'e çıktı. Hükümet geçen hafta sonu kısmi kapanma ilan etti. Restoran ve mağazalara kısa çalışma saatleri getirildi. Maske zorunluluğu ve 1,5 metre mesafe kuralı da yeniden uygulanmaya başlandı.





Yunanistan'daki yedi günlük insidans değerinin de 439 olduğu belirtildi.





Avrupa Birliği'nde (AB) yaz sonu itibariyla yüksek riskli bölge bulunmuyordu. Yüksek riskli bölge tanımı, enfekte olma riskinin yüksek olduğuna işaret ediyor. Ancak listeler oluşturulurken virüsün yayılma hızı, sağlık sisteminin yükü ve korona vakalarına dair güvenilir verilerin varlığı gibi diğer kriterler de değerlendiriliyor.





Bavyera'da sert önlemler





Öte yandan Almanya'da da vaka sayıları artıyor. Ülke genelinde önlemler artırılırken Bavyera Eyaleti ise insidans değerinin 1000'in üzerine çıktığı bölgelerde kapanma kararı aldı. Söz konusu bölgelerde bütün gece kulüpleri, diskotekler ve barlar 24 Kasım'dan itibaren üç hafta süreyle kapalı kalacak. Her yıl geleneksel olarak düzenlenen Noel pazarları bu yıl kurulmayacak. Kültürel ve spor etkinlikleri de mekan kapasitesinin yüzde 25'i kadar izleyici ya da katılımcı kabul edecek, ancak bu kişilerin de tam aşılı olması gerekecek. Gastronomi hizmeti veren işletmeler ise saat 22:00'ye kadar açık kalabilecek. Ayrıca aşısız kişilere ise geniş çaplı kısıtlamalar getirildi.