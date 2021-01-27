Samanyolu Haber /Dünya / Almanya'da 94.8 milyon euroluk ikramiye Türk'e çıktı /27 Ocak 2021 10:17

Almanya'da 94.8 milyon euroluk ikramiye Türk'e çıktı

Avrupa’nın en yaygın sayısal loto oyunu olan Eurojackpot’un 94.8 milyon euroluk ikramiyesi, Kuzey Ren Vestfalya Eyaleti’ne bağlı Gütersloh kentinin Rietberg kasabında yaşayan bir Türk vatandaşına isabet etti. Talihli Türk, Münster’deki Westlotto Genel Merkezi’ne giderek kuponunu doğrulattı.

SHABER3.COM

Westlotto Genel Müdürü Andreas Kötter yaptığı açıklamada, “Kazanan, Eurojackpot’u uzun süredir düzenli olarak oynuyordu. Westlotto’nun ikramiyeyi kazananlardan sorumlu ekibi talihli kişiye 90 milyon euroyu nasıl kullanmaya devam edeceği konusunda danışmanlık verecek. Bu sadece yeni varlıkların kullanımı değil, aynı zamanda vergi ve yasal konuları da içeriyor” dedi. Kötter, talihlinin 18.75 euroluk bir kuponla 94.8 milyon euroluk ikramiyeyi kazandığını ifade etti. Kötter, şanlı kişinin oynadığı numaraların 10, 19, 32, 36 ve 46 sayıları ile yedek sayılar olan 4 ve 6’yı doğru tahmin ettiğini söyledi. Diğer taraftan büyük ikramiyeyi kazanan talihlinin kim olduğu güvenlik gerekçesiyle açıklanmadı

Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Almanya'da 94.8 milyon euroluk ikramiye Türk'e çıktı Sonraki Haber >>

Zamlara isyan eden yandaş

Zamlara isyan eden yandaş

Borcunu ödeyemeyen çiftçi banka önünde kendini yakmaya çalıştı

Borcunu ödeyemeyen çiftçi banka önünde kendini yakmaya çalıştı

Kayak Dünya kupasında iki talihsiz kaza

Kayak Dünya kupasında iki talihsiz kaza

Sabırsızlık kaza getirdi

Sabırsızlık kaza getirdi

Mafya lideri Çakıcı 'AKP' plakalı araçla 'yurt gezisi'ne çıktı

Mafya lideri Çakıcı 'AKP' plakalı araçla 'yurt gezisi'ne çıktı

Bir yılda fiyatı %200 arttı

Bir yılda fiyatı %200 arttı

'28 Şubat AKP'yi getirmek için yapıldı'

'28 Şubat AKP'yi getirmek için yapıldı'

Öcalan tekrarladı: Cumhurbaşkanlığı ile görüştüm

Öcalan tekrarladı: Cumhurbaşkanlığı ile görüştüm

Bir kaçırılma vakası daha

Bir kaçırılma vakası daha

Bağdat’ta intihar saldırısı

Bağdat’ta intihar saldırısı
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
09:38:16