Samanyolu Haber /Gündem / Almanya'da Aile hekimleri aşıya başlıyor /02 Nisan 2021 17:52

Almanya'da Aile hekimleri aşıya başlıyor

Almanya’da aile hekimlerinin Paskalya tatili sonrası koronavirüs aşısı yapmaya başlayacağı bildirildi. Federal Sağlık Bakanı Jens Spahn (CDU), ilk etapta 35 bin muayenehane için toplam 1.4 milyon koronavirüs aşısının sipariş verildiğini, nisan ayının sonlarına doğru muayenelere verilecek aşıların haftalık 3 milyon dozun üzerine çıkarılacağını söyledi.

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İlk iki hafta sadece BioNTech aşılarının vurulacağını söyleyen Spahn, 19 Nisan tarihinden itibaren de BioNTech ve AstraZeneca, daha sonra ise Johnson&Johnson aşılarının uygulamaya dahil edileceğini belirtti. Moderna aşılarının ise sadece aşı merkezlerinde vurulacağını ifade eden Spahn, merkezlere verilecek aşıların haftalık 2 milyon 225 bin dolayında olacağını söyledi. Almanya’da yaklaşık 24.5 milyon kişinin 60 yaşından büyük olduğuna dikkati çeken Sağlık Bakanı Spahn, vatandaşların büyük çoğunluğunun aşı olmaya olumlu baktığını, kendisinin sırası geldiğinde temel olarak AstraZeneca aşısı olmak istediğini söyledi. Diğer yandan Almanya’ya yılın ikinci çeyreğinde 15 milyon doz AstraZeneca, 40 milyon doz da BioNTech aşısının geleceği duyuruldu.
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