Samanyolu Haber /Dünya / Almanya'da aşısızlara hayat artık çok daha zor /03 Ekim 2021 11:56

Almanya'da aşısızlara hayat artık çok daha zor

Almanya’da ekim ayından itibaren birtakım yenilikler hayata geçti.

SHABER3.COM

Özellikle koronavirüs aşısı olmayanlar için hayat daha da zorlaşacak. Çünkü şu ana kadar ücretsiz olan testler 11 Ekim’den itibaren ücretli olacak. Gelir vergisi beyannamesi için ise süre 31 Ekim’de sona eriyor. Hürriyet'in haberine göre Almanya'da ekim ayındaki yenilikler:

TESTLER ÜCRETLİ: Almanya’da 11 Ekim’den itibaren sağlık nedenleriyle aşılanamayan kişiler ve 12 yaşın altındaki çocuklar haricindekiler için hızlı Koronavirüs testleri, ücretli olacak. Ancak 31 Aralık’a kadar haftalık ücretsiz test için istisnalar uygulanacak. Buna göre 12-17 yaş arasındaki çocuklar, gençler ve hamile kadınlar için bu tarihe kadar haftada bir kez ücretsiz test devam edecek.

VERGİ BEYANNAMESİNİ UNUTMAYIN: Vergi mükellefleri için 2020 yılına ait vergi beyannamesinin 31 Ekim 2021 tarihine kadar sunulması gerekiyor. Ancak muhasebeci veya vergi müşaviri yardımıyla beyannamede bulunacak mükelleflerin 31 Mayıs 2022 tarihine kadar süreleri bulunuyor.

HASTALIK RAPORU DİJİTAL OLUYOR: Almanya’da bundan böyle doktorlar iş göremez (hastalık) raporlarını elektronik ortamda bildirecek. Hastalık izinlerini doğrudan ve dijital olarak sağlık sigortalarına bildirmekle yükümlü olan doktorların teknik altyapıyı en geç yıl sonuna kadar tamamlaması gerekiyor.

BENZİN İSTASYONLARI FİYAT KIYASLAMASI YAPACAK: 1 Ekim’den itibaren, altıdan fazla çok ürünlü pompaya sahip benzin istasyonları, mevcut enerji kaynaklarının fiyatlarını karşılaştırmalı olarak göstermek zorunda kalacak. Dolum istasyonlarının, tüketicilerin, benzin, mazot, elektrik, doğal gaz veya hidrojen kullanırken 100 kilometrede hangi maliyetlerin oluştuğunu görmelerini sağlaması gerekiyor.

STALKER’LARA DAHA AĞIR CEZA: Almanya’da dijital ortamda Stalker’lık ekim ayından itibaren yasal olarak suç olarak kabul edilecek. Bu, üçüncü taraf hesaplarına, verilerine ve görüntülerine yetkisiz erişimin yanı sıra sosyal medyada diğer kişiler adına onlara zarar vermek amacıyla yetkisiz hesaplar oluşturulmasını kapsıyor. 
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