Almanya'da büyük afet : Hizmet Hareketi gönülleri yardım çalışmalarına katıldı

Temiz su ve yiyecek ilk kalemde mağdurlara ulaştırıldı. Time To Help Almanya, felaketin gerçekleştiği bölgelerdeki resmi kurumlara e-posta göndererek, her türlü yardıma hazır oldukları belirtildi.





Yardımların toplanma adresi Almanya'da afet bölgesindeki Merida Derneği oldu. Hizmet Hareketi gönülleri, ihtiyaç listesinde yer alan ürünleri ellerinde poşetlerle derneğe getirdi. Dernekte toplanan yardımlar, yine gönüllüler tarafından ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı. Dernekte, çay, kahve ve kahvaltı ikram edildi. Gün boyunca, Alman, Türk ve diğer milletlerden ihtiyaç sahipleri derneğe geldi. Bir kısmı yiyeceklerden tadarken, bazıları ise ellerinde yardım poşetleriyle geldi. Kadınların yaptıkları poğaçalar ise hem derneğe gelenlere hem de arama kurtarma çalışmasını yürüten itfaiyeci ve polislere ikram edildi.



Almanya son 200 yılın sel felaketini yaşıyor. Afette hayatını kaybedenlerin sayısı her geçen gün artarken binlerce kişi evsiz kaldı. Mağdurlara yardımda ön saflarda Hizmet Hareketi gönüllüleri de yerini aldı. Yardımları Time To Help Almanya çatı kurumu olarak organize ediyor. Gönülleri ve işbirliği yaptıkları derneklere çağrıda bulunan Time To Help Almanya, ilk etapta acil ihtiyaçların mağdurlara ulaştırılmasını istedi.