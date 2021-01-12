Almanya'da iş yerleri korona önlemlerini protesto edecek

Almanya’da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının yayılmasını önlemek amacıyla alınan tedbirlerden etkilenen dükkan, restoran, kafe, berber ve güzellik salonları gibi işletmelerin sahipleri, tedbirler kapsamında işletmelerin kapalı tutulmasını protesto etmek amacıyla 18 Ocak'ta iş yerlerini açacak.







Sosyal medyada 'biz açıyoruz' etiketiyle başlatılan kampanya ilgi görüyor.





İşveren birlikleri ise işletmelere kampanyaya katılmama ve yasalara uyma çağrısında bulundu.





Almanya’da 2 Kasım’da alınan Kovid-19 tedbirleri kapsamında dükkan, sinema, opera ve konser salonları kapalı tutuluyor, spor salonları, yüzme havuzları, eğlence alanları, masaj ve kozmetik salonları gibi işletmeler hizmet vermiyor.





Restoran, kafe ve barlar ise paket servisi yapabiliyor.