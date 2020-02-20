Samanyolu Haber /Dünya / Almanya'da kanlı gece! /20 Şubat 2020 02:37

Almanya'da kanlı gece!

Almanya'nın Hessen eyaletinde silahlı saldırı şoku...

SHABER3.COM

Federal Almanya'nın Hessen eyaletine bağlı Hanau şehri akşam saatlerinde silahlı saldırılarla sarsıldı. 

İki ayrı adreste iki nargile kafeye yönelik saldırıda en az sekiz kişi öldü. 

Hessen Savcılığı beş kişinin de ağır yaralandığını kaydetti.

Hessenschau internet sitesinin haberine ilk saldırı 98 bin nüfuslu Hanau'da bir nargile kafede gerçekleştirildi. Fâil ya da fâillerin seyir hâlindeki arabanın içinden nargile kafeyi hedef aldığı iddia edildi. 

İKİ AYRI SALDIRININ FÂİLLERİ AYNI MI?

Saldırganların içinde bulunduğu arabanın hızla Kesselstadt bölgesine hareket ettiği belirtiliyor. Saldırganların Kesselsdadt bölgesinde de bir nargile kafeyi hedef aldığı bildirildi. 

"OP-Online" isimli sitenin haberine göre, Kesselstadt'ın merkezi meydanı Kurt-Schumacher-Platz'da silah sesleri duyuldu.

Hessischer Rundfunk ise teyit edilmemekle birlikte Lamboy bölgesinde de ateş açıldığını iddia etti. 

Bölgeye sevk edilen özel harekât polisleri saldırı mahallini güvenlik çemberine aldı. 
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