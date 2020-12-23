Samanyolu Haber /Gündem / Almanya'da okullar açılmayabilir /23 Aralık 2020 15:54

Almanya'da okullar açılmayabilir

Almanya Öğretmenler Birliği, Noel tatili sonrası okulların normal eğitime başlayacağına inanmıyor. Korona salgınının etkisini sürdüreceğini düşünen birlik, sınıf mevcudunu düşürmenin de yüz yüze derslerin yapılmasını sağlayamayacağını açıkladı.

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Almanya Öğretmenler Birliği Başkanı Heinz Peter Meidenger, şunları söyledi: “11 Ocak’ta derslerin tam olarak yapılamayacağını düşünüyoruz. Korona salgının yayılma hızının dikkate alınması gerekir. Buna bağlı olarak sınıf kapasitelerinin yarı yarıya düşürülmesi, uzaktan ders işlenmesi gibi alternatif metotların geliştirilmeli. Almanya genelinde uygulanabilecek tek tip hijyen konsepti geliştirilmeli. Bu konsept derslerin sınıflarda maske takılmasından uzaktan ders yapılmasına kadar çok farklı alternatifler içermeli. Enfeksiyonun yayılmasına göre atılacak adımlar belli olacak ki, okul idaresi de okuldaki salgın durumuna göre hangi önlemi alacağını bilsin.”

4 OCAK’TA BAKANLAR TOPLANIYOR

Okulların bir an önce dijital eğitime geçmesi ve tüm okullarda internet altyapısının güçlendirilmesi gerektiğini de söyleyen Meidenger, dileyen öğrencilerin sınıf tekrarına veya ek bir eğitim yılının müfredata konulabileceğini vurguladı. Almanya’da eğitimle ilgili kararlar Eğitim Bakanları Konferansı’nda alınacak. 4 Ocak’ta toplanacak konferansta, bundan sonra alınacak tedbirler masaya yatırılacak. 5 Ocak’ta ise Başbakan Angela Merkel ile 16 eyaletin başbakanı telekonferans yoluyla toplanacak ve korona salgınına yönelik izlenecek yol haritası belirlenecek.
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