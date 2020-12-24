Samanyolu Haber /Gündem / Almanya'da parkta öldürülen kişi Pakistanlı bir imam çıktı /24 Aralık 2020 17:18

Almanya'da parkta öldürülen kişi Pakistanlı bir imam çıktı

Almanya'nın Ebersbach kentinde eşiyle gezinti yaparken saldırıya uğrayan ve hayatını kaybeden 26 yaşındaki erkeğin, Stuttgart'ta görevli Pakistanlı bir imam olduğu ortaya çıktı. Çok yönlü soruşturma başlatıldı.

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Almanya'nın Baden-Württemberg eyaletindeki Ebersbach (Ebersbach an der Fils) kentinde öldürülen kişinin 26 yaşındaki Pakistanlı bir imam olduğu açıklandı. Ebersbach'ın bağlı olduğu Ulm Savcılığı, maskeli iki kişinin saldırısına dair soruşturmanın çok yönlü yürütüldüğünü de duyurdu.  Almanya'da bu tür saldırıların arkasından aşırı sağcı veya ırkçı saiklerin çıkması ihtimali de göz önünde bulundurularak soruşturmalar başta çok yönlü yürütülüyor.

Stuttgart'ta bir camide görevli olan genç imam ile 30 yaşındaki eşinin, pazartesi akşamı saat 18.00 sularında gezinti yaparken saldırıya uğradıkları açıklanmış, maskeli iki kişinin saldırmasıyla aldığı ağır yaralar sonucu yere düşen imamın olay yerinde hayatını kaybettiği bildirilmişti. Eşinin hafif yara aldığı olayda görgü tanıkları, saldırganların olay yerinden hızla uzaklaştığını kaydediyor.

İmamın eşinin ve görgü tanıklarının ifadesi doğrultusunda polis helikopterlerle de arama çalışması başlatmış, ancak saldırganlar yakalanamamıştı. Emniyet teşkilatının özel bir ekip kurarak adam öldürmek suçundan soruşturma yürüttüğü bildiriliyor.

Adli tıpta yapılan incelemede 26 yaşındaki Pakistanlı imamın kafasında ağır yaralar görülmüş, ancak bu ağır yaralanmaya neyin neden olduğu tespit edilememişti. İmamın eşi ile görgü tanıklarına manevi destek verildiği bildiriliyor.
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