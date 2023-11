Almanya'da sığınmacı akınıyla mücadelede yeni adım

Diğer önlemler kapsamında, iltica prosedürleri eskisinden daha hızlı işleyecek ve tanınma oranı yüzde 5'in altında olan ülkelerden gelen kişilerin iltica başvuruları üç ay içinde tamamlanacak.





Euronews'te yer alan habere göre Almanya Şansölyesi Olaf Scholz ve 16 eyalet valisi, ülkeye göçmen akınını engellemek için yeni ve daha sıkı önlemler alınması konusunda anlaştı.Uzlaşmaya varılan kararlar arasında, iltica prosedürlerinin hızlandırılması, sığınmacılara yönelik sosyal yardım kısıtlamaları ve göçmen akınıyla mücadele eden eyalet ve yerel topluluklara federal hükümet tarafından daha fazla mali yardım yapılması gibi önlemler yer alıyor.Şansölye, önceki gece saatler süren toplantı sonrası salı sabahı yaptığı açıklamada anlaşmayı, "tarihi bir an" olarak nitelendirdi.Alman hükümeti geçtiğimiz haftalarda, başvurusu kabul edilmeyen sığınmacıların sınır dışı edilmesini kolaylaştıran, insan kaçakçılarına yönelik cezaları ağırlaştıran ve Polonya, Çek ve İsviçre sınırlarında geçici kontroller başlatan yasalarla birlikte göçmenlerle mücadele faaliyetlerini sıkılaştırdı.Federal ve eyalet hükümet yetkilileri salı günü ayrıca, sığınmacıların masraflarını karşılamaya yönelik sistemin değiştirilmesi üzerinde de anlaştı.Federal hükümet önümüzdeki yıldan itibaren her bir sığınmacı için yıllık 7 bin 500 euro ödeyecek ve artık yıllık toplam 3,7 milyar euroluk bir ödeme yapılmayacak.Scholz bu reformu "nefes alan bir sisteme geçiş" olarak nitelendirdi ve "Sayı arttıkça daha fazla, sayı düştükçe daha az para ödenecek." dedi.Sığınmacılar ayrıca yardımlarının bir kısmını ödeme kartlarında kredi olarak alacak. Bu da gelecekte daha az nakit alacakları anlamına geliyor.Resmi istatistiklere göre, Almanya'da bu yılın başından eylül ayına kadar alınan yeni iltica başvurusu sayısı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 73 arttı.Ocak ayından eylül ayına kadar olan dönemde Almanya'ya 250 binden fazla kişi iltica başvurusunda bulunurken, bu sayı geçtiğimiz yılın aynı döneminde yaklaşık 130 bindi.Başvuruda bulunanların büyük çoğunluğu Suriye, Afganistan ve Türkiye'den geldi.Almanya ayrıca, Ukrayna savaşının başlangıcından bu yana bir milyondan fazla Ukraynalı sığınmacı aldı.Sığınmacıları ve Almanya'daki liberal iltica yasalarını destekleyen bir Alman sivil toplum kuruluşu, yeni önlemler karşısında "dehşete düştüğünü" açıkladı.Pro Asyl yaptığı açıklamada, "Bu tür anlaşmaların etkili bir şekilde ve her şeyden önce insan haklarına uygun olarak uygulanmasını beklemek kesinlikle gerçekçi değil." ifadelerini kullandı.