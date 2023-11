Yargıtay’ın AYM kararına sert tepki: ‘Anayasal düzene karşı kalkışma girişimidir’

Bold Medya'da yer alan habere göre Anayasa Mahkemesinin (AYM), tutuklu Türkiye İşçi Partisi (TİP) Hatay Milletvekili Can Atalay için hak ihlali kararı vermesinin yankıları sürüyor.



Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’nın, İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi’nin dosyayı gönderdiği Yargıtay 3. Ceza Dairesi’ne dosyayla ilgili verdiği “Seçimden önce TCK 312. madde kapsamında suç işleyen milletvekilinin dokunulmazlıktan yararlanamayacağı” şeklindeki mütalaaya siyasiler de tepki gösterdi. ÖZEL'DEN OLAĞANÜSTÜ TOPLANTI ÇAĞRISI



CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bugün saat 21.00’de TBMM Grubu’nu Yargıtay 3. Ceza Dairesi’nin kararını değerlendirmek üzere basına kapalı olarak olağanüstü toplantıya çağırdı.



CHP Genel Başkanı Özel, sosyal medya hesabından “Bugün saat 21.00’de Grubumuzu yargıdaki son gelişmeler üzerine olağanüstü kapalı toplantıya çağırdım. Yaşanan gelişmeler hafife alınamaz, görmezden gelinemez. Bu, anayasayı ihlal suçunun ötesinde anayasal düzene karşı kalkışma girişimidir. Derhal bastırılmalıdır” açıklaması yaptı. TİP’TEN ÇAĞRI



TİP Genel Başkanı Erkan Baş, TBMM’de düzenlediği basın toplantısında karara tepki gösterdi.



Erkan Baş şunları söyledi: “Onlarca gün, yüzlerce kilometre değil gerekirse binlerce kilometre koşacağız, yorulmayacağız ama Can yoldaşımızı özgürlüğe kavuşturacağız. Hatay halkının hakkını alma mücadelesi olarak görüyoruz biz Can Atalay’ı özgürlüğe kavuşturma mücadelesini. Bu ülkedeki yurttaşın seçme ve seçilme hakkının güvencesi olarak görüyoruz Can Atalay’ın özgürlüğü mücadelesini. Türkiye’de pek çok yerde adalet sarayları var ama Türkiye’de adalet namına saraydan başka hiçbir şey yok. Adaletle, yargıyla, hukukla ilgili bütün konular dönüyor dolaşıyor sarayda bağlanıyor. Görüyoruz ki Can yoldaşımızı bir gün daha içeride tutabilmek için resmen ülkenin yargı makamlarına taklalar attıran bir iktidarla karşı karşıyayız.



Anayasa Mahkemesi açık bir karar veriyor. Ama başka bir mahkemenin savcısı çıkıyor diyor ki ‘Can Atalay serbest bırakılamaz.’ Bu oyun değildir, oyuncak işi değildir. Açık söylüyorum herkes kendine gelecek, bu ülkede bir Anayasa varsa , AYM varsa, bunun kararları varsa Can Atalay derhal serbest bırakılmalıdır. Bir rezillikle karşı karşıyayız. Dün savcının verdiği mütalaa Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’na dayanak bulamamış kendisine gidiyor İngiltere’den, Amerika’dan falan bahsediyor. Artık komik duruma düşüyorlar. Ama onların komik duruma düşmesi bizim ülkemizin bir acısı haline geliyor. Biz bunu kabul etmeyeceğiz. Biz Can Atalay’dan vazgeçmeyeceğiz. 20 yıldır yok milli irade yok sandık hikayeleri anlatanların düştükleri bu aciz durumu halkımızın dikkatine sunuyoruz. Biz Can Atalay’ı cezaevinden çıkaracağız. Bizi kendileri ile karıştırmasınlar, bizim milletvekillerimiz ihale kovalamak, çantacılık yapmak için görev almıyorlar, halk bize görev vermiş biz bu görevi yerine getireceğiz, hiçbir güç bunu engelleyemez. Mutlaka ve mutlaka Can çıkacak. Yeter bir ülke bu hale getirilemez. Sizin acizliğinizin cezasını milyonlarca yurttaş çekemez. Bu paralel yargı uygulamalarına son verin. Daha önce dinlemediniz bu ülkenin başına neler geldi hep beraber gördük. Aynı paralel yargı uygulamaları devam ediyor. Buradan AYM’ye çağrı yapıyorum. TBMM Başkanlığı’na çağrı yapıyorum; Numan Kurtulmuş, AYM Can Atalay ile ilgili aldığı tahliye kararını size iletmedi mi?”



İYİ Parti’li Kavuncu: Bu rezaletin en önemli sebebi de bu ucube sistemin yarattığı etkilerdir İYİ Parti Teşkilat Başkanı Buğra Kavuncu da Yargıtay’ın AYM üyeleri hakkında suç duyurusunda bulunmasına tepki gösterdi. Kavuncu, “Yargıtay 3. Ceza Dairesi’nin, AYM’nin Can Atalay kararına uyulmamasına ve AYM üyeleri hakkında suç duyurusunda bulunulmasına yönelik kararı hukuk skandalıdır. Bu rezaletin en önemli sebebi de bu ucube sistemin yarattığı etkilerdir. Ülkemizdeki bütün kuvvetler hem kendi aralarında hem de kendi içlerinde birbirine girmiş durumda. Bunun adı devlet krizidir. Ciddiyetten ve devlet bilincinden uzaklaşmanın sonucu budur” dedi. YOLUN SONUNA GELİNDİĞİNE İŞARET



HEDEP Grup Başkan Vekili Meral Danış Beştaş da açıklama yaptı. Beştaş, “Artık çöküşe giden yolun sonuna gelindiğinin işareti! Ne demek? Yargıtay, AYM üyeleri ‘istenen’ kararı vermedi diye, mahkemeye şikayet ediyor! Anayasanın 153. maddesine göre hakkında suç duyurusunda bulunulması gereken, Anayasa Mahkemesi üyeleri değil bu kararı veren Yargıtay üyeleridir. Suç işleyenler şikayetçi, müştekiler şikayet edilen…Kobane davası tam da böyle. Bu durumda Yargıtay üyeler.”



Hayati Yazıcı’dan Yargıtay açıklaması: Yazık, çok yazık AKP Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, Yargıtay’ın, Anayasa Mahkemesi üyelerine suç duyurusunda bulunmasıyla ilgili X sosyal medya sitesi üzerinden yaptığı açıklamada “Öyle olaylar olur ki, analiz yapmak için, konuşsan da konuşmasan da sorun olur. Hiç ve asla olmaması gereken öylesi bir olay yaşıyoruz. Yazık, çok yazık. Devleti oluşturan erkler, sorun çözümler. Asla sorun üretmez, üretemez. Birbirini çelmeleyemez.” dedi.