Samanyolu Haber /Dünya / Almanya'dan İsrail'e silah satış onayında rekor artış /08 Kasım 2023 21:45

Almanya'dan İsrail'e silah satış onayında rekor artış

Almanya'dan İsrail'e yönelik silah ve askeri teçhizat onaylarının hacmi geçen seneye oranla 10 katına çıkarak 303 milyon euroya ulaştı.

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DW Türkçe'de yer alan habere göre Almanya tarafından İsrail'e yönelik silah ve askeri teçhizat ihracatına verilen onaylarda bu yıl içinde rekor artış kaydedildi. Ekonomi Bakanlığı'nın verilerine göre; 2022 yılında 32 milyon euroluk ihracat onayı verilirken, bu yıl halihazırda ihracat hacmi 303 milyon euroya ulaştı. Böylece 2 Kasım itibarıyla İsrail'e silah ve askeri teçhizat ihracatının hacmi neredeyse 10 katına çıkmış oldu.

"İsrail'e yönelik ihracat başvuruları öncelikli olarak gündeme alınıyor"

Bakanlığın açıklamasında, "Hamas'ın İsrail'e gerçekleştirdiği terör saldırısı sonrası mevcut durum nedeniyle İsrail'e silah ve askeri teçhizata yönelik başvurular, Federal Hükümet tarafından öncelikli olarak gündeme alınıp karar bağlanılmaktadır" denildi. Hamas'ın İsrail'e 7 Ekim'de gerçekleştirdiği saldırı sonrası 185 başvurunun işleme alındığı belirtildi.

2 Kasım itibarıyla bu yıl içinde işleme alınan toplam 218 başvuruya onay verildiği kaydedildi. Savaş silahları için verilen ihracat onayı hacminin yaklaşık 19 milyon euro olduğu, askeri radar ve iletişim teknolojileri ile tabanca ve diğer patlayıcı maddeleri içeren diğer askeri savunma ürünleri onayının ise toplam değerinin 248 milyon euroyu bulduğu belirtildi.

AB ve ABD'nin terör örgütleri listesindeki Hamas'ın İsrail'e düzenlediği saldırıda bin 400 kişi hayatını kaybetmiş, 240'tan fazla kişi de terör örgütü tarafından rehin alınmıştı. Gazze Sağlık Bakanlığı, İsrail'in bu saldırı sonrası Gazze Şeridi'ne başlattığı yoğun bombardımanlarda şu ana kadar 10 bin 500'den fazla kişinin öldürüldüğünü, bunların yaklaşık üçte ikisini kadın ve çocuk sivillerin oluşturduğunu belirtiyor.
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