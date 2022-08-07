Almanya'da tüketicilere yüzde 20 tasarruf çağrısı

Almanya'da enerji dağıtımından sorumlu kuruluş olan Federal Ağ Ajansı'nın Başkanı Klaus Müller, daha fazla tasarruf yapma çağrısında bulundu.





Welt am Sonntag gazetesine konuşan Müller, tüketicilerin en az yüzde 20 oranında tasarruf yapması gerektiğini söyledi. Müller, bu gerçekleşmediği takdirde gerçekleşmesi muhtemel tüm senaryolarda, Aralık ayında doğal gaz kıtlığı yaşanacağı veya depoların gelecek ısınma sürecinin sonunda düşük oranda dolu olacağı uyarısında bulundu.





Buna ek olarak, komşu ülkelere aktarılan doğal gazın da yüzde 20 oranında azaltılması gerektiğini söyleyen Müller, Almanya'nın diğer ülkelerden doğal gaz alması gerektiğinin de altını çizdi. Müller, "Güçlü biçimde tasarruf etmeyip, ek gaz temin etmediğimiz takdirde, büyük bir sorunumuz var" diye konuştu.





Müller, özel hânelerin enerji tasarrufu yapma amacıyla getirilen kısıtlamalardan muaf tutulmasının söz konusu olmadığını da sözlerine ekledi.





"Tüketiciler de tasarruf yapsın"

Öte yandan Federal Tüketici Merkezi Kurumu'nun Başkanı Ramona Pop da, endüstri ve devletin yanı sıra tüketiciler tarafından da enerji tasarrufu konusunda daha fazla çaba sarf edilmesi gerektiğini söyledi.





Rheinische Post gazetesine açıklamalarda bulunan Pop, "Tasarruf ettiğimiz her kilowatt saat, mevcut gazımızla kışı geçirebilmemizi ve para tasarrufu yapmamızı sağlayacak" diye konuştu.





Enerji fiyatlarının giderek yükseldiğini hatırlatan Pop, yoksullara bu konuda mali destek verilmesi çağrısı da yaptı.





İktidardaki SPD: Yoksulları yalnız bırakmayacağız

Pop'a paralel olarak, iktidardaki Sosyal Demokrat Parti'nin Eş Genel Başkanı Saskia Esken de durumu kötü olanlara mali yardım yapılacağını açıkladı.





Funke Medya Grubu'na konuşan Esken, "Özellikle de en yoksul kimselerin kurtlara yem edilmesi söz konusu olamaz" diye konuştu. Putin'in başlattığı savaşın "enerji tedariği konusunda devasa sorunlara yol açtığını" kaydeden Esken, Sosyal Demokrat hükümetin düşük ve orta gelir düzeyindeki kimseleri fiyatların yükseldiği ortamda yalnız bırakmayacağını ifade etti.





Almanya'nın enerji güvenliği, Rusya'nın Ukrayna'ya açtığı savaşın başından bu yana tehdit altında. Doğal gaz konusunda büyük oranda Rusya'ya bağımlı olan ve Rusya'nın halihazırda tedariği önemli ölçüde kestiği Almanya, kışın ısınabilmek için çözüm arayışında. Rusya'nın doğal gaz tedariğini tamamen kesme ihtimali de bulunuyor.





2020 yılı verilerin göre, Almanya doğal gazının yüzde 55'ini Rusya'dan ithal ediyordu. Bu oranın şu anda yüzde 35 dolayında olduğu ve yıl sonuna kadar yüzde 30 civarına düşeceği öngörülüyor.