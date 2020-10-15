Almanya'da Türkiye bilmecesi

Türkiye konusu Aralık ayına ertelenmişti

AB liderler zirvesinde Almanya'nın da çabalarıyla Türkiye ile ilişkilerin gözden geçirilmesi ve yaptırımlar konusunda kararın Aralık ayındaki zirveye ertelenmesi sağlandı. O dönem Türkiye Oruç Reis gemisini "rutin bakım çalışmalarını" gerekçe göstererek Antalya Limanına geri çekmiş, ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Oruç Reis'in "diplomasiye fırsat tanınması" için çekildiğini açıklamıştı.

Almanya'nın hayal kırıklığı

Türkiye'nin Oruç Reis'i sismik araştırmalara devam etmek üzere yeniden Doğu Akdeniz'e göndermesi AB'de en çok Almanya'yı zor durumda bıraktı. Salı günü Kıbrıs ve Yunanistan'ı ziyaret eden Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Türkiye'nin bu kararını "provokasyon" olarak nitelendirdi, Türkiye'nin adımı karşısındaki hayal kırıklığını "Bu son derece dehşet verici" ifadesiyle dile getirdi.

Maas, bu eylemin "en azından bir süreliğine diyaloğu imkansız hale getirdiğini" söyleyerek aynı gün Ankara'ya planlanan ziyaretini de iptal etti. Ziyaretin iptali, temkinli Alman diplomasisi açısından alışılmadık, oldukça sert bir mesaj olarak kayıtlara geçti. Maas yine de Yunan mevkidaşı Nikos Dendias'la görüşmesi sonrasında Yunanistan'ın yaptırım taleplerine konunun Aralık ayına ertelenmiş olduğunu hatırlatarak yanıt verdi.





"Almanya zirveden karar çıkmamasını umuyor"





Ancak Almanya diyalog çabaları için Aralık'a kadar zaman kazanmak istese de Yunanistan Başbakanı Kiryakos Mitsotakis konuyu zirve gündemine taşıyacağını açıkladı. Alman diplomatik kaynaklara göre, Alman hükümeti konu zirvede tartışmaya açılsa bile arabuluculuk çabalarını daha da zora sokacak bir karar çıkmayacağını umuyor. Reuters ajansına konuşan bir Alman hükümet yetkilisi, "Bu zirvede yaptırım kararı çıkacağını tahmin etmiyorum. Kararın Aralık'a kalması isteniyor. Ama tabii AB'de hiçbir şey belli olmaz" dedi.



