Gıda güvenliğine sansür getiren düzenlemeler geri çekildi

Uluslararası imza kampanyası platformu Change.org'un Türkiye temsilciliği de tartışmalı teklifin iptali için 21 bin imza toplandığını duyurdu.

Düzenleme neden tartışılıyordu?

DW Türkçe'nin aktardığına göre, 46 maddelik yeni torba yasa teklifinin gıdaya ilişkin ifade özgürlüğünü kısıtlayacağı ve sansüre neden olacağı nedeniyle tepkilere neden oluyordu.

Düzenlemeye göre, bir gıda bilim kurulu oluşturulacak ve kurulun onaylamadığı açıklamaların yer aldığı yayınlar, gerçeğe aykırı kabul edilecekti.

Gıda güvenliği ve güvenilirliğinde yanıltıcı yayın yapan kişilere 20 bin liradan 50 bin liraya kadar idari para cezası verilmesi öngörülüyordu. Ayrıca Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) yasasına eklenen madde ile de idari yaptırım uygulanması planlanıyordu.





Aralarında Buğday Ekolojik Yaşamı Destekleme Derneği, Yeşil Düşünce Derneği, Kazdağı Doğal ve Kültürel Varlıkları Koruma Derneği ve Yeryüzü Kooperatifi gibi çok sayıda gıda ve çevre örgütü de ortak bir açıklama yaparak yasa teklifinin geri çekilmesini talep etmiş ve ayrıca teklifin geri çekilmesi çağrılarına destek için bir imza kampanyası başlatmıştı.