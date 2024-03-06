Almanya'da 'aşırı sol' şoku: Tesla'nın üretimi durdu

Almanya'nın başkenti Berlin yakınlarındaki Grünheide kasabasında yer alan Tesla otomobil fabrikasında, bölgede bulunan bir elektrik direğinin büyük olasılıkla kundaklanmasının ardından elektriklerin kesilmesi sonucu üretim faaliyeti durdu.







Henüz kimliği belirlenemeyen kişi ya da kişilerce, Amerikan otomotiv devinin Avrupa'daki tek üretim tesisine de elektrik sağlayan hattaki bir direğin dün yakılması sonucu sadece fabrikada değil, Berlin'in bir bölümünü de kapsayan ve on binlerce kişiyi etkileyen geniş bir alanda elektrikler kesilmişti.





Polisten yapılan açıklamada, olayın faillerini bulmak için çalışmaların devam ettiği ve eylemin medyada yer aldığı gibi aşırı solcu bir grup tarafından yapılıp yapılmadığının araştırıldığı bildirildi.





Tesla ise yaşanan olayın ardından üretimin hafta boyunca kesintiye uğramasından endişe ediyor. Grünheide'deki fabrikanın müdürü Andre Thierig, "Biz şu an için üretimin bu hafta yeniden başlayabileceğini düşünmüyoruz. Yaklaşık 12 bin çalışanımızın neredeyse tamamını, imalat faaliyeti durunca Salı günü evlerine göndermek zorunda kaldık" bilgisini paylaştı. Thierig, üretimin durması nedeniyle Tesla'nın yaşadığı zararın yüzlerce milyon euro civarında olduğunu da sözlerine ekledi.





Tesla'nın Grünheide tesisinde yaklaşık iki yıldan bu yana elektrikli otomobiller üretiliyor. Şirket, şu an yılda 500 bin araç olarak planlanan üretim kapasitesini yakın gelecekte bir milyona çıkarmak istiyor. Thierig, elektrik hattına düzenlenen muhtemel saldırı ve bunun üretime olan etkisi sebebiyle, Tesla'nın fabrikayı büyütme planlarını gözden geçirip geçirmeyeceği hakkında şu an için bir şey söyleyemeyeceğini dile getirdi.





Saldırıyı Volkan Grubu adlı örgüt üstlendi



Tesla fabrikasında üretimin durmasına ve geniş bir bölgede yerleşim birimlerine elektrik verilememesine neden olan kundaklamayı Volkan Grubu (Vulkangruppe) adlı, güvenlik kurumları tarafından aşırı solcu olarak kategorilendirilen örgüt üstlendi. Grup, olayla ilgili açıklamasında, "Tesla'yı bugün biz sabote ettik" ifadelerini kullanarak, Amerikan otomotiv üreticisinin, "Aşırı sömürü koşulları" içinde faaliyet gösterdiğini ve "Tamamen yok edilmesi gerektiğini" savundu.





Fabrikanın bulunduğu Brandenburg eyaletinin hükümetinden yapılan açıklamada, yaşanan kundaklama olayı "Haince bir saldırı" ve "Terörizmin bir biçimi" olarak nitelendirildi. Brandenburg Eyalet İçişleri Bakanı Michael Stübgen, RBB televizyonuna yaptığı açıklamada, "Bu olayın protesto ile bir ilgisi yok. Bunlar suçlular ve hukuk devletimizin bize verdiği tüm olanaklarla onların peşinde olacağız" ifadelerini kullandı. Volkan Grubu isimli örgütün, 2021 yılında, o dönem inşaat halinde olan Tesla fabrikasının kundaklanma girişiminin de faili olduğu düşünülüyor.





Tesla'nın sahibi, dünyaca ünlü girişimci Elon Musk ise, olayın ardından yayınladığı mesajında şu ifadeleri kullandı: "Bunlar ya dünyanın en aptal eko-teröristleri ya da çevreye dair iyi hedefleri olmayanların kuklaları."



