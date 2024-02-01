Almanya'da yabancı çalışanlar istihdamı artırdı

Almanya AB dışından iş gücü göçüne ihtiyaç duyuyor

"Alman iş piyasası sadece demografik gerekçelerle bile Avrupa Birliği üyesi olmayan ülkelerden gelecek kalifiye işgücüne ve işçilere ihtiyaç duyuyor" diyen Nahles "Avrupa Birliği içindeki iç göçün azalmasıyla bu durum daha da geçerlilik kazanıyor" ifadelerini kullandı. Nahles Doğu Avrupa ülkelerinin ekonomik açıdan iyi hale geldiğini ve kendilerinin demografik sorunlarla mücadele ettiğine dikkat çekerek bu ülkelerden gelen insanların sayısının azaldığını belirtti. O nedenle AB dışından alınan göçün önem kazandığını belirten Nahles "Kaçılan ülkeleri ve Batı Balkanları dikkate almadığımızda bile AB üyesi olmayan ülke vatandaşlarındaki istihdam artışı AB ve Alman vatandaşlarındaki istihdam artışını geçiyor" dedi.