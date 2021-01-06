Samanyolu Haber /Dünya / Almanya'da yıllık enflasyon %0.3 çıktı /06 Ocak 2021 18:58

Almanya'da yıllık enflasyon %0.3 çıktı

Almanya'da Kasım 2020'de yüzde eksi 0,3 olan yıllık enflasyon, enerji fiyatlarındaki düşüşün etkisiyle geçen ay değişmeyerek Ocak 2015'ten bu yana en düşük seviyede kalmayı sürdürdü.

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Almanya Federal İstatistik Ofisi'nin (Destatis) öncü verilerine göre, ülkede kasımda yüzde eksi 0,3 olan yıllık enflasyon, beklentilere paralel aralık ayında değişmedi. 

Enflasyonun geçen ay eksi seviyesinde kalmasında, hane halkının kullandığı enerji fiyatlarındaki yüzde 6'lık azalış ve tüketim mallarındaki KDV indirimi etkili olurken, yıllık enflasyon, Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) tüm Euro Bölgesi için hedeflediği yüzde 2'nin epey altında yer aldı.

Gıda fiyatlarının aralıkta yıllık bazda yüzde 0,5 artması ise dikkati çekti.

Ülkede enflasyon, aylık bazda ise yüzde 0,5 artış kaydetti. 

Destatis, 2019'daki yüzde 1,4'lük enflasyonun ardından enflasyonun geçen yıl (ortalama) yüzde 0,5 olduğunu duyurdu. Bu da 2016'dan beri en düşük ortalama enflasyon olarak kayıtlara geçti.

Almanya'da AB uyumlu öncü TÜFE ise aralıkta aylık bazda yüzde 0,6 ve yıllık bazda yüzde eksi 0,7 seviyesinde kaldı.
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