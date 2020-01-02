Samanyolu Haber /Dünya / Almanya'dan bir istihdam rekoru daha: İşsizlik düştü /02 Ocak 2020 17:25

Almanya'dan bir istihdam rekoru daha: İşsizlik düştü

Almanya'da istihdam rekoru kırıldı: 45,3 milyon kişiye iş sağlandı

SHABER3.COM

Almanya Kasım ayında istihdamda son 29 yılın en yüksek seviyesine ulaşılmış ve 2019'un üçüncü çeyreğinde toplam istihdam edilen kişi sayısı 45,4 milyon kişi olarak açıklanmıştı.

Almanya'dan bir istihdam rekoru daha geldi. Euronews Türkçe'nin haberine göre Almanya'da istihdam 1990'daki birleşmenin ardından 2019'da en yüksek seviyesini görerek 45,3 milyon kişiye yükseldi.

Almanya Federal İstatistik Ofisi'nin (Destatis) açıkladığı geçici verilere göre, geçen yıl ülkede istihdam, 2018’e göre yüzde 0,9 yükseldi.

2019’da istihdama katılan kişi sayısı 402 bin kişi artarken, toplam istihdam 45 milyon 256 bin olarak kayıtlara geçti.

İstihdam edilen kişi sayısının 14 yıldır aralıksız arttığı ülkede 2018'e oranla yükseliş yüzde 1,3 oldu. İstihdama en büyük katkı yüzde 1’lik artışla (319 bin) hizmet sektöründen geldi.

Arındırılmamış rakamlarla ele alındığında ülkede işsizlik, geçen yıl yüzde 3,2’den yüzde 3’e geriledi. İşsiz sayısı geçen yıl 96 bin azalarak 1,37 milyonun altına geriledi.

İstihdam edilebilecek kişi sayısı da geçen yıl 299 bin artarak 46,5 milyon kişiye yükseldi.

Enerji dahil sanayide istihdam edilen kişi sayısı geçen yıl yüzde 0,7 artarak (59 bin) 8 milyon 374 bin kişiye ulaştı.

Hizmet ve inşaat sektörlerindeki yüksek istihdam artışı dikkati çekerken, tarım, orman ve balıkçılık sektörlerinde istihdamın azaldığı görüldü.

Uzmanlar, Almanya'da mesleki, teorik ve pratik eğitimin birleştirilmesinin işsizliğin, özellikle genç işsizliğin, düşük olmasında etkisinin büyük olduğunu ifade ediyor.

Ülkede eğitimin içeriğinin, talep odaklı ve esnek sunulduğunu belirten uzmanlar, bu sayede şirketlerin kendi ihtiyaçları için iyi yetişmiş çalışanlar edindiğini ve gençlerin de firmalar için gerekli beceri ve niteliğe sahip olabildiğini dile getiriyor.
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