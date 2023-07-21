Almanya'dan Türkiye'ye AB mesajı: Naif değiliz

"Hak savunucuları zindanlarda yatarken AB'ye üyelik milim ileriye gidemez"

Brüksel'deki AB dışişleri bakanları toplantısında konuşan Lüksemburg Dışişleri Bakanı Jean Asselborn da, bir yandan Türkiye'nin Tahıl Koridoru Anlaşması'nın sonlandırılmasının ardından bu konuda Rusya'ya baskı yapabilecek tek ülke olduğunun altını çizdi. Öte yandan Asselborn, "İnsan hakları savunucuları zindanlarda yatarken, AB'ye üyelik konusu milim ileriye gidemez" diye de konuştu.

Bir engel de Kıbrıs





Erdoğan konuyu yeniden gündeme taşımıştı

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta 11-12 Temmuz tarihlerinde düzenlenen NATO zirvesine hareketi öncesinde, İsveç'in NATO'ya üyeliğine onay için Türkiye ile AB arasında fiili olarak dondurulmuş olan müzakerelerin yeniden canlandırılmasını talep etmişti. Almanya Başbakanı Olaf Scholz, iki konunun birbiriyle bağlantılandırılamayacağını belirtmiş, ancak Almanya'nın Türkiye ile AB arasındaki ilişkilerin yeniden canlandırılması için çalıştığı mesajını vermişti.