Bir ekmek 12 lira olacak!

Ekmeğin maliyeti 10 TL olacak beklentisi boşa çıktı





"Federasyon olarak Cumhur İttifakı'na destek verdik"

Kavuncu, Türkiye Ekmek Üreticileri Federasyonu olarak Mayıs 2023 seçimlerinde "yüz yılın ekonomi kabinesi" kurulacağına duydukları inançtan ve MHP'nin de desteğinden dolayı seçimlerde Cumhur İttifakı'nı desteklediklerini kaydetti. Ancak seçim öncesi verilen taahhütlerin daha sonra yerine getirilmediğini, TBMM'de grubu bulunan partilerin seçimlerden sonraki ek bütçe görüşmeleri sırasında, Torba Yasa geçerken de hiçbir önlem ve tedbir almadığını ve verilmesi gereken tepkileri göstermediğini iddia ederek eleştirdi. Kavuncu, böylece Türkiye genelinde ekmek fiyatlarının 12 TL olma zarureti doğduğunu kaydetti.