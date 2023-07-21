Körfez turu bekleneni verdi mi? Ekonomistler ne diyor?

"Üçüncü ülkelerde ortak yatırım yapabiliriz"

Erdoğan'ın Körfez ülkeleri turuna katılan isimlerden biri olan Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türk-Katar İş Konseyi Başkanı Başar Arıoğlu da DW Türkçe'ye yaptığı açıklamada "Her üç ülkede de iş insanları olarak çok iyi ağırlandık ve karşımızda bölgenin en güçlü şirketlerini gördük" dedi.

"Orta ve uzun vadede sorunları çözmez"





"10 yılda 150 milyar dolar gitti"





Türkiye'deki Körfez yatırımları 16 milyar dolar





"Büyük bir getirisi olmaz"





"Sıcak para faize, portföy yatırımları kredi notuna bakar"

Türkiye'ye girecek yabancı sermayenin seçeceği üç yol olduğunu, bunların da doğrudan yatırımlar, portföy yatırımları ve sıcak para girişi olarak tanımlanabileceğini ifade eden Çelebi, Körfez'den gelmesi öngörülen 10-11 milyar dolarlık paranın 'sıcak para' olarak tanımlanamayacağını kaydetti.

"Yatırım anlaşmasının içeriği net değil"



