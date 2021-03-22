Almanya'dan Türkiye'ye İnsan Hakları eleştirisi

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Türkiye’de yaşanan gündemi değerlendirdi… Bugün Avrupa Birliği’ye üye ülkelerdeki mevkidaşlarıyla bir araya gelecek olan Maas, İstanbul Sözleşmesi ve HDP’nin kapatılma süreci ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.





Maas, “Son günlerde gördüklerimiz, HDP’nin yasaklanması ve özellikle İstanbul Sözleşmesi’nden çıkılması kesinlikle yanlış sinyal” dedi.





Brüksel’de AB Dışişleri Bakanları Zirvesi’nden önce konuşan Maas, Türkiye ile Yunanistan arasında Doğu Akdeniz’de gerilimin artacağına dair emareler olduğunu da söyledi.





Maas, “Türkiye konusunda aydınlık ve karanlık var. Bugün Türkiye’den gelecek karışık sinyalleri tartışacağız ve biz diyalogun devam etmesini istiyoruz. Bu diyalogu Türkiye’nin yanlış sinyaller gönderdiği konularda çözüme kavuşmak için kullanacağız” ifadesini kullandı.